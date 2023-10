Motorsport

18:00 Uhr

Im Mickhauser Bergrennen behält der König die Krone

Patrik Zajelsnik wurde mit seinem pfeilschnellen Norma M20F erneut Gesamtsieger beim Bergrennen in Mickhausen und wiederholte damit seinen Erfolg aus dem Vorjahr.

Plus Rund 120 Fahrer und Fahrerinnen aus vier Nationen kommen zum Bergrennen in Mickhausen, Patrik Zajelsnik ist der Schnellste. Warum die Teilnehmer nicht so zahlreich wie früher kamen.

Von Reinhold Radloff

Es wurde der erwartet große Erfolg am Wochenende, das 40. ADAC-Bergrennen des ASC Bobingen in Mickhausen im Landkreis Augsburg. Gesamtsieger wurde wie im Vorjahr Patrik Zajelsnik. Das hat es seit vielen Jahren beim Bergrennen nicht mehr gegeben: Sonnenschein, Wärme, trockene Zuschauerwiesen und ein Publikums-Massenansturm. Das freue natürlich den ASC Bobingen. Zum 40. Jubiläum passte alles, auch wenn die Begeisterung bei den Helfern im Vorfeld sich in Grenzen hielt und der Verein froh war, dass er von den Oberland-Freunden von Hohenpeißenberg kräftig unterstützt wurde.

2,2 Kilometer lang ist die beliebte Bergrennstrecke bei Mickhausen, die Straßenbreite bis zu 6,5 Meter, der Höhenunterschied 76 Meter, die prägnantesten und kurvigsten Streckenabschnitte sind die Jevtic-Startkurve, das Tierhold-Karussell, das Regal-S und die Zielschikane. Nüchterne Aussagen, die für die Fahrer aber mit vielen Emotionen verbunden sind. Sie sind begeistert von der Strecke, kamen aber trotzdem nicht mehr so zahlreich wie früher.

