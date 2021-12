Verstappen triumphiert: Rad-Weltmeister stellen den PS-König

In den Niederlanden gibt es so viele Fahrräder wie Einwohner. Das Volk feiert in diesen Tagen einen Autofahrer.

Die Welt gerät aus den Fugen. In Deutschland kommt der Kanzler aus einer Partei, die vor einem Jahr angesichts anhaltender Verzwergung vor dem politischen Aus stand. Frankreich will allen Ernstes Atomstrom als grüne Energie anerkannt sehen. Und jetzt auch noch das: Die größte Radfahrernation der Welt stellt den schnellsten Verbrenner fossiler Kraftstoffe. Max Verstappen holte in Abu Dhabi den Weltmeisterpokal in ein Land, das so viele Zweiräder wie Menschen zählt. Laut einer Studie der University of Technology Sidney ist der Fahrradbesitz in den Niederlanden mit 99,1 Prozent weltweit am größten. Deutschland folgt erst auf Platz drei mit 75,8. Und trotzdem verfolgten 4,92 Millionen holländische Radfahrer am Sonntag den Erfolg ihres 24-jährigen Benzinvernichters im Fernsehen. Macht einen Marktanteil von gigantischen 87 Prozent in dem Land, das lediglich 17,5 Millionen Einwohner zählt.

Raue Sitten in der Formel 1

Während Oranje seinem Liebling auf vier Rädern huldigt, wundert sich der Rest der Sportwelt über die rauen Sitten in der Formel 1 – auf der Piste und hinter den Garagentoren. Einem Einspruch folgt der Protest, dann der Gegenprotest. Statt den Sieg des Kontrahenten neidlos anzuerkennen, fliegen die Giftpfeile durchs Fahrerlager. Das war früher – ganz genauso. In der PS-Welt der Egomanen und Ehrgeizlinge gaben schon immer Alphatiere den Ton an. Erinnert sei an den cholerischen Teamchef Flavio Briatore. Oder Patrick Head, der erst Karriere beim Militär machte und anschließend als Renningenieur Williams stramm stehen ließ. Oder den streitbaren Ron Dennis, der McLaren mit eiserner Hand zur Erfolgsmarke formte.

Kein Platz zum kuscheln

Wer kuscheln will, muss einen großen Bogen um die Formel 1 fahren. Nur: Früher bekam das Hauen und Stechen kaum einer mit. Heute werden Funksprüche im Dutzend live in die heimischen Wohnzimmer übertragen. Kein Wutausbruch von Mercedes-Teamchef Toto Wolff oder seinem Red-Bull-Gegenspieler Christian Horner bleibt den TV-Kameras verborgen.

So schafft es die Formel 1, weltweit die Fans zu elektrisieren – selbst radelnde Holländer.

