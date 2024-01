Motorsport

06:27 Uhr

Warum die Rallye Dakar so besonders ist

Plus Ein Camp in der Wüste, Fahrer, die ihre Autos selbst reparieren müssen, und Tausende Kilometer Niemandsland: Die Rallye Dakar ist eine Herausforderung. Und für Audi die Möglichkeit, neue Technologien zu testen.

Von Marco Scheinhof

Mattias Ekström lässt sich in den Sitzsack fallen. Der Schwede trägt eine Sonnenbrille, aber auch eine dicke Jacke. Es ist noch recht frisch hier am frühen Morgen in der Wüste im Norden Saudi-Arabiens. Ekström ist gut gelaunt, es ist der letzte ruhige Tag für den Audi-Rennfahrer. Noch einmal durchschnaufen und Kraft tanken. Ab Freitag beginnt der Stress.

Mit einem kurzen Prolog startet die Rallye Dakar am Freitag in ihre 46. Auflage. Die erste Etappe führt am Samstag auf einen erloschenen Vulkan. Es folgen 14 harte Tage, an deren Ende der Sieger eines der größten Motorsportspektakel der Welt feststeht. Läuft es nach Wunsch, sitzt er in einem Audi. Davon träumen sie in Ingolstadt und Neckarsulm.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

