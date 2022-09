Wie sich Fabian Vettel im Schatten des großen Bruders fühlt

Fabian Vettel erlebt die Motorsport-Karriere des Formel-1-Stars hautnah mit – und versuchte sich selbst in Rennserien. Nun wohnt er in Augsburg und hat sich beruflich verändert.

Plötzlich summt das Handy. Eine Eilmeldung. Fabian Vettel trinkt gerade einen Schluck Apfelsaftschorle in einem italienischen Restaurant in Augsburg, als er auf sein Telefon schaut: Die Queen ist tot, eine traurige Meldung. Für England, für die gesamte Welt. Auch Vettel ist bestürzt. „Das wird vieles verändern“, sagt der 23-Jährige. Mit Veränderungen kennt er sich aus. Fabian Vettel ist der elf Jahre jüngere Bruder von Formel-1-Fahrer Sebastian Vettel. Er hat sich selbst im Motorsport versucht, ist verschiedene Serien vom Audi-TT-Cup bis hin zum ADAC GT Masters gefahren. 2020 hatte er einen vorläufigen Schlussstrich gezogen. Corona hatte viel verändert, auch bei ihm. Die Prioritäten haben sich verschoben.

Bis 2020 war er Motorsportler und hatte nebenher Architektur in Heidelberg studiert. Beides beendete er. Unvollendet. Er suchte neue Aufgaben, neue Ziele. Er fand sie in Augsburg und München. Zum dualen Studium zog es ihn in die Landeshauptstadt, seinen neuen Wohnsitz fand er in Augsburg. Hier fühlt sich der 23-Jährige sehr wohl. „Mir gefällt die Mentalität sehr gut“, sagt Fabian Vettel. Und: „Ich lebe jetzt in meiner persönlich erfolgreichsten und schönsten Zeit“, sagt der 23-Jährige. Er kann sich vorstellen, langfristig in Augsburg zu wohnen. Vor dem Umzug nach Bayern hatte er noch in Heppenheim gelebt. Zwar nicht mehr bei den Eltern, aber eben in seinem Heimatort. Dort kannte er jeden. Und jeder kannte ihn. Den Bruder des viermaligen Formel-1-Weltmeisters. Der Trubel war oft groß. „Bei uns sind Fans aus dem Reisebus vor der Türe ausgestiegen“, sagt Vettel. Nun in Augsburg lebt es sich anonymer. Gerne hätte er noch mehr Zeit, Augsburg, aber auch München näher kennenzulernen. Sein Zeitplan ist aber eng. Er studiert Immobilienwirtschaft, dazu arbeitet er in einer Beratungsfirma für Logistik und Gewerbeimmobilien. Und er hat verstärkt die sozialen Medien für sich entdeckt. Vor allem Instagram, Youtube möchte er in der Zukunft noch stärker nutzen.

Zu private Bilder zeigt Vettel in den sozialen Medien nicht

Als Influencer sieht er sich nicht, er möchte seine Fans einfach am Alltag teilhaben lassen. Zu privat aber wird es nicht. Bilder von seiner Freundin oder der Wohnung wird er nicht zeigen. Da ist er seinem Bruder sehr ähnlich. Privates bleibt bei Sebastian Vettel privat. Die sozialen Medien hat er während seiner Karriere gemieden. Erst zur Verkündigung seines Rücktritts legte er sich einen Instagram-Account zu. „Er hat das vorher nicht gebraucht“, sagt Fabian Vettel.

Trotz seines Ausstiegs vor gut zwei Jahren hat sich das Thema Motorsport für Fabian Vettel noch nicht erledigt. Er ist immer noch auf Rennstrecken unterwegs, aber in keiner festen Serie mehr. Er arbeitet als Instruktor, der Fahrtipps gibt oder Talente auf dem Weg zum Motorsport hilft. Er hat noch immer Lust auf Rennserien. Für 2023 hat er Pläne in diesem Bereich, mehr will und kann er noch nicht verraten.

Er hatte spät mit dem professionellen Motorsport begonnen. Erst 2015 saß er erstmals in einem Rennauto, 2017 begann er im TT-Cup seine erste professionelle Serie. 18 war er damals, hatte gerade seinen Führerschein gemacht. Warum aber begann die Begeisterung für professionellen Rennsport so spät? Er habe schon immer großen Spaß am Rennfahren gehabt, widerspricht Vettel. Zunächst im Kart, „seit ich sechs Jahre alt war, bin ich gefahren“, erzählt er. Die ganz große Karriere aber konnte er nicht starten. Die war seinem Bruder vorbehalten. Motorsport ist teuer. Wer bis in die Formel 1 kommen möchte, braucht bis zu zehn Millionen Euro auf dem Weg dorthin. Wer keine reichen Eltern hat, muss auf ein Förderprogramm hoffen. Sebastian Vettel fand das bei Red Bull. Zudem hatte er die Unterstützung seiner Familie. „Wir haben alle diesen Traum gelebt“, erzählt Fabian Vettel.

Der Name Vettel ist Fluch und Segen zugleich

Hätte sein Bruder aber nicht Geldgeber sein können? Das wollte Fabian Vettel nicht. Er wollte es selbst schaffen. Er sagt aber auch: „Der Name ist Fluch und Segen.“ Fluch vor allem, weil mögliche Geldgeber davor zurückschrecken, einen Fahrer zu unterstützen, dessen Bruder Millionär ist.

Sebastian Vettel wurde viermal Weltmeister in der Formel 1. Nach der Saison wird er seine Karriere beenden. Foto: David Davies, PA Wire

Fabian Vettel hat sein eigenes Leben aufgebaut. Fern vom Bruder, der seine Karriere nach dieser Saison beendet. Er zieht sich zurück, will mehr Zeit mit der Familie verbringen. „Er wird nun erst einmal das machen, was er will“, sagt Fabian Vettel. Also seine Freizeit genießen, in Haus und Garten werkeln. So wie er es von seinem Vater, der Zimmermann ist, gelernt hat.

Gerade am Anfang der Karriere war die Familie bei vielen Rennen dabei. Immer im Wohnmobil. Als die Karriere so richtig Fahrt aufnahm und in die Formel 1 führte, wurden die Besuche seltener. In Europa ging es noch oft mit an die Strecke, aber auch nicht mehr so häufig wie früher. Weil die Entfernungen größer wurden, aber auch die Zeit knapper. Mit seinem Bruder habe er ein normales Geschwisterverhältnis. „Wir motzen uns mal an, dann sind wir wieder beste Freunde“, erzählt Vettel. Es gebe einen regelmäßigen Kontakt. Sebastian hat ihn auch schon mal in Augsburg besucht. Eine gewisse Distanz aber ergibt sich schon aus der räumlichen Ferne. Sebastian Vettel lebt auf der Schweizer Seite des Bodensees.

Zum letzten Rennen seines Bruders nach Abu Dhabi wird er auf jeden Fall reisen. Ihn werde ein komisches Gefühl begleiten, es dürfte ein sehr emotionales Wochenende werden. Klar ist: Auch nach dem Rücktritt des Bruders bleibt Fabian Vettel Fan der Formel 1. „Ich werde immer noch Formel 1 schauen, weiß aber nicht, wie es sich anfühlen wird“, meinte der 23-Jährige. Sein Lieblingsfahrer wird jedenfalls künftig fehlen, einen Ersatz dafür gibt es nicht.