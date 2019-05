Audi-Pilot Rast gewinnt in Zolder - Eng Gesamtführender

DTM-Rennen in Zolder

Neue Siegesserie in der DTM? Rast zeigt sich skeptisch

René Rast hat in DTM sieben der letzten acht Rennen saisonübergreifend gewonnen. Der 32-jährige Mindener ist vor dem Rennwochenende in Zolder skeptisch, ob solche eine Serie auch in dieser Saison gelingen kann.