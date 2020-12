vor 16 Min.

Cockpit-Rückkehr von Hamilton in Abu Dhabi weiter möglich

Ein Start von Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton beim Saisonfinale am 13.

Dezember in Abu Dhabi ist weiter möglich.

"Wenn Lewis ein negatives Testresultat erhält, wird er im Auto sitzen", sagte Ersatzfahrer George Russell bei einer Pressekonferenz. Der 22 Jahre alte Brite hatte seinen Landsmann Hamilton beim Rennen in Bahrain im Silberpfeil vertreten. Noch ist unklar, ob Russell erneut für den mit dem Coronavirus infizierten Champion einspringt. "Wir warten noch auf die Resultate von Lewis", sagte der Youngster und ergänzte: "Wir haben uns so vorbereitet, als wenn ich das Auto fahren würde."

Russell, der eigentlich Stammfahrer bei Williams ist, saß bei der offiziellen Medienrunde in den Vereinigten Arabischen Emiraten erneut in der Mercedes-Teamkleidung neben dem Finnen Valtteri Bottas vor den Kameras und beantwortete Fragen. Bereits am Freitag stehen in Abu Dhabi die ersten Trainingseinheiten auf dem Programm. Ob Hamilton teilnimmt, dürfte sich offenbar sehr kurzfristig entscheiden. Nach einem positiven Coronavirus-Test vor einer Woche musste sich Hamilton in Bahrain in Quarantäne begeben. In Abu Dhabi antreten darf der 35-Jährige nur, wenn er die Freigabe der Ärzte bekommt.

