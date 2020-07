05:32 Uhr

Der Auftaktsieg ist keine Garantie für WM-Titel

Der Formel-1-Auftaktsieg ist statistisch betrachtet längst kein Indiz mehr für den Gewinn der Weltmeisterschaft.

In den bislang 70 Jahren der Motorsport-Königsklasse holten sich 34 Startgewinner am Ende auch den Titel. Nico Rosberg ist der letzte Pilot, dem das gelang. 2016 gewann der Wiesbadener in Melbourne und sicherte sich beim Saisonfinale auch die WM.

Sebastian Vettel schaffte es nur bei einem seiner vier WM-Triumphe, den Saisonstart für sich zu entscheiden. Das war 2011 auf dem Weg zum zweiten Titel mit Red Bull der Fall. Titelverteidiger Lewis Hamilton gelang es bei zwei (2008, 2015) seiner sechs WM-Krönungen.

Auftaktsieger und Weltmeister seit 2000:

Jahr Auftaktsieger* Weltmeister 2000 Michael Schumacher ( Kerpen ) Schumacher 2001 Michael Schumacher ( Kerpen ) Schumacher 2002 Michael Schumacher ( Kerpen ) Schumacher 2003 David Coulthard ( Schottland ) Schumacher 2004 Michael Schumacher ( Kerpen ) Schumacher 2005 Giancarlo Fisichella ( Italien ) Fernando Alonso ( Spanien ) 2006 Fernando Alonso ( Spanien ) Alonso 2007 Kimi Räikkönen ( Finnland ) Räikkönen 2008 Lewis Hamilton ( England ) Hamilton 2009 Jenson Button ( England ) Button 2010 Fernando Alonso ( Spanien ) Sebastian Vettel ( Heppenheim ) 2011 Sebastian Vettel ( Heppenheim ) Vettel 2012 Jenson Button ( England ) Vettel 2013 Kimi Räikkönen ( Finnland ) Vettel 2014 Nico Rosberg ( Wiesbaden ) Hamilton 2015 Lewis Hamilton ( England ) Hamilton 2016 Nico Rosberg ( Wiesbaden ) Rosberg 2017 Sebastian Vettel ( Heppenheim ) Hamilton 2018 Sebastian Vettel ( Heppenheim ) Hamilton 2019 Valtteri Bottas ( Finnland ) Hamilton

*2006 und 2010 wurde der Auftakt in Bahrain gefahren, sonst immer in Melbourne

