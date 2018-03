Die Teams der Formel 1: Haas F1 Team

Formel-1-Pilot auf Abwegen

Ohne Podest: Alonso zufrieden nach Daytona-Debüt

Formel-1-Star Fernando Alonso feiert ein vielbeachtetes Debüt beim 24-Stunden-Rennen in Daytona. Der Spanier verabschiedet sich aber ohne Erfolgserlebnis. In Florida lernt Alonso eine Menge dazu. Sein avisierter Start in Le Mans ist weiter nicht sicher.