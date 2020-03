vor 51 Min.

Ex-Formel-1-Boss Ecclestone lobt deutsche Politiker

Bernie Ecclestone lebt derzeit in Brasilien in Quarantäne.

Der ehemalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone hat den Umgang der deutschen Politik mit der Coronavirus-Krise gelobt.

Ihn erstaune "wie in Deutschland Politiker der verschiedensten Parteien gerade ihre Gesinnung vergessen und mit einer Sprache sprechen. So sollte das sein", zitiert das Internetportal "f1-insider.com" Ecclestone.

In vielen anderen Ländern seien die Politiker "uneins". Als Beispiel nannte er die USA: "Trump sagt etwas, was nur wenig später von einem Verantwortungsträger in New York wieder revidiert wird." Der 89-Jährige lebt derzeit in Brasilien in Quarantäne. (dpa)

f1-insider

