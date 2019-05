vor 33 Min.

Fernando Alonso beendet Engagement in Langstrecken-WM

Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso beendet nach den 24 Stunden von Le Mans am Saisonende sein Engagement in der Langstrecken-WM, teilte sein Team Toyota mit.

Demnach werde sich der 37 Jahre alte Spanier nach dem Rennen am 15. und 16. Juni in Frankreich, das er im Vorjahr gewonnen hatte, "neuen Abenteuern" stellen. Spekuliert wird bereits über eine Teilnahme an der Rallye Dakar, die 2020 in Saudi-Arabien stattfindet. Alonsos Position im Toyota-Team für die Langstrecken-WM erhält der 29 Jahre alte Neuseeländer Brendon Hartley, der im Vorjahr noch für das Red-Bull-Schwesterteam Toro Rosso in der Formel 1 gefahren war. (dpa)

Tweet Toyota Racing

