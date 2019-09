Formel 1 2019 heute live: Strecken, Orte, Rennkalender

vor 52 Min.

Am heutigen 8. September findet in der Formel 1 der Grand Prix von Italien in Monza statt. Für den italienischen Automobilhersteller Ferrari ist diese Tag ein ganz besonderer: Die Motorsportabteilung von Ferrari feiert ihren 90. Geburtstag. Auch der GP von Italien wird mit dem heutigen Rennen bereits zum 90. Mal ausgetragen.

Die Infos zu allen Formel 1-Strecken, sowie zum Rennkalender, Orte und Verlauf finden Sie hier.

Formel 1 2019: Das sind die Strecken

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wo in der Saison 2019 Formel-1-Rennen stattfinden. Mit Klick auf eine rote Zielfahne erfahren Sie mehr zum Austragungsort: Infos zur Strecke, den Termin des jeweiligen Rennens, die beiden Vorjahres-Sieger und die Länge der Rennstrecke. Wenn Sie auf das Foto klicken, sehen Sie den Streckenverlauf inklusive weiterer Infos wie Höchstgeschwindigkeiten, Zeitmesspunkte und mehr.

17. März 2019: Australien/Melbourne. Start ist um 06:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

31. März 2019: Bahrain/Sakhir. Start ist um 17:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 18:10 Uhr)

14. April 2019: China/Shanghai. Start ist um 8:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 14:10 Uhr)

28. April 2019: Aserbaidschan/Baku. Start ist um 14:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

12. Mai 2019: Spanien/Barcelona. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

26. Mai 2019: Monaco/Monte Carlo. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

9. Juni 2019: Kanada/Montreal. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

23. Juni 2019: Frankreich/Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

30. Juni 2019: Österreich/Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit).

14. Juli 2019: England/Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (14:10 Uhr Ortszeit)

28. Juli 2019: Deutschland/Hockenheim. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

4. August 2019: Ungarn/Budapest. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

1. September 2019: Belgien/Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

8. September 2019: Italien/Monza. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

22. September 2019: Singapur/Singapur. Start ist um 14:10 Uhr (Ortszeit 20:10 Uhr)

29. September 2019: Russland/Sotschi. Start ist um 13:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

13. Oktober 2019: Japan/Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

27. Oktober 2019: Mexiko/Mexiko-City. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

3. November 2019: USA/Austin. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

17. November 2019: Brasilien/Sao Paulo. Start ist um 18:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

1. Dezember 2019: Abu Dhabi/Abu Dhabi. Start ist um 14:10 Uhr.

