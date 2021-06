Formel 1

12:09 Uhr

Bei Hamilton und Mercedes ist der Wurm drin

Plus Der Weltmeister Lewis Hamilton hat zum dritten Mal in Folge nicht gewonnen. Auf der Geraden ist sein Mercedes nicht schnell genug, was auch an einem Sprung bei Red Bull liegt.

Von Marco Scheinhof

Lewis Hamilton fällt gerne auf. Zu den ersten Terminen an der Rennstrecke in Frankreich kam er zuletzt in einem extravaganten Outfit. Kurze Hose, dazu schwarze Stiefel mit einer großen grünen Sohle. Natürlich von einem bekannten Designer entworfen, Kostenpunkt wohl um die 1000 Euro. Selbst in einer von Selbstüberzeugung geprägten Welt wie der Formel 1 würde sich kaum einer so an die Strecke trauen. Hamilton aber tut das. Weil er ein besonderer Fahrer ist. Weil er Rekordweltmeister ist. Und weil er, seit es Hybridmotoren in der Formel 1 gibt, nur einmal den WM-Titel nicht gewonnen hat. Das war 2016, als Nico Rosberg den Briten besiegen konnte. Sonst hat er sich seit 2014 immer durchgesetzt.

