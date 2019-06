Formel 1: Hülkenberg rückt nach Strafe für Ricciardo vor

Sebastian Vettel ist beim Formel-1-Rennen in Frankreich zu einer Aufholjagd gezwungen. Der Ferrari-Pilot startet in Le Castellet nur als Siebter. Wieder einmal unschlagbar scheint Lewis Hamilton.

Formel 2

Schwarzes Wochenende für Mick Schumacher

Wieder keine Punkte für Mick Schumacher: Der junge Rennfahrer erlebt in der Formel 2 gerade eine harte Zeit. In Le Castellet scheidet der 20-Jährige in beiden Rennen aus.