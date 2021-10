Pole Position in der Türkei Vorteil für Grand-Prix-Sieg

Wer in Istanbul die Pole Position holt, hat gute Chancen auf den Formel-1-Sieg am Bosporus.

In den vergangenen acht Auflagen startete der spätere Renngewinner in der Türkei fünfmal von Startplatz eins. Zweimal ging der Türkei-Sieger zuvor als Zweiter in den Grand Prix. Weltmeister Lewis Hamilton gewann das Chaos-Event 2020 sogar von Rang sechs aus.

Jahr Pole Position Rennsieger 2020 Lance Stroll (Racing Point) Lewis Hamilton ( Mercedes ) 2011 Sebastian Vettel ( Red Bull ) Sebastian Vettel ( Red Bull ) 2010 Mark Webber ( Red Bull ) Lewis Hamilton ( McLaren ) 2009 Sebastian Vettel ( Red Bull ) Jenson Button ( Brawn GP ) 2008 Felipe Massa ( Ferrari ) Felipe Massa ( Ferrari ) 2007 Felipe Massa ( Ferrari ) Felipe Massa ( Ferrari ) 2006 Felipe Massa ( Ferrari ) Felipe Massa ( Ferrari ) 2005 Kimi Räikkönen ( McLaren ) Kimi Räikkönen ( McLaren )

Informationen zur Strecke

WM-Stand der Formel 1

Fahrerfeld der Formel 1

Zeitplan

News zum Grand Prix

Konstrukteurswertung der Formel 1

© dpa-infocom, dpa:211007-99-510750/2 (dpa)

Jahr Pole Position Rennsieger 2020 Lance Stroll (Racing Point) Lewis Hamilton ( Mercedes ) 2011 Sebastian Vettel ( Red Bull ) Sebastian Vettel ( Red Bull ) 2010 Mark Webber ( Red Bull ) Lewis Hamilton ( McLaren ) 2009 Sebastian Vettel ( Red Bull ) Jenson Button ( Brawn GP ) 2008 Felipe Massa ( Ferrari ) Felipe Massa ( Ferrari ) 2007 Felipe Massa ( Ferrari ) Felipe Massa ( Ferrari ) 2006 Felipe Massa ( Ferrari ) Felipe Massa ( Ferrari ) 2005 Kimi Räikkönen ( McLaren ) Kimi Räikkönen ( McLaren )

Informationen zur Strecke

WM-Stand der Formel 1

Fahrerfeld der Formel 1

Zeitplan

News zum Grand Prix

Konstrukteurswertung der Formel 1