Verstappen über Elektroautos: "Das ist nicht mein Stil"

Max Verstappen kann Elektroautos nichts abgewinnen.

"Die haben keinen Sound", erklärte der Formel-1-Pilot in einem Interview der "Bild am Sonntag".

Die Beschleunigung sei zwar beeindruckend. "Aber die kommt von einer Batterie, also reizt es mich überhaupt nicht", sagte der 23 Jahre alte Niederländer.

Kurzum: Elektroautos seien nicht sein Stil. "Ich besitze keins und plane auch nicht, mir in der Zukunft eines zu zulegen", sagte Verstappen. Der Red-Bull-Fahrer liefert sich in diesem Jahr mit dem siebenmaligen Weltmeister Lewis Hamilton von Mercedes ein erbittertes Duell um den Titel in der Königsklasse des Motorsports.

