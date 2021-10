Vettel fordert ökologisches Umdenken: "Es braucht einen Sinneswandel"

Plus Sebastian Vettel spricht über den Ausgang der Bundestagswahl, warum er sich als Motorsportler ausgerechnet für die Grünen entschieden hat und wie wichtig Moral im Sport ist.

Herr Vettel, es waren und sind spannende Tage für Deutschland. Wie beurteilen Sie den Ausgang der Wahl, sind Sie mit dem Ergebnis zufrieden?