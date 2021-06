Warum Max Verstappen Formel-1-Weltmeister werden kann

Max Verstappen ist auf dem besten Weg, Formel-1-Weltmeister zu werden. Wer daran einen großen Anteil hat und was den 23-Jährigen besonders auszeichnet.

Da scheint es einer richtig ernst zu meinen. In den vergangenen Jahren war für Lewis Hamilton das Abwimmeln von Konkurrenten kaum schwieriger als das von nervigen Mücken. Nun aber führt Max Verstappen die Formel-1-Wertung an und es sollte keinen überraschen, bliebe er bis zum Saisonende an der Spitze. Hamilton jedenfalls hat einen echten Rivalen bekommen - der Spannung tut das gut. Mercedes aber würde wohl gerne darauf verzichten.

Verstappen ist ein exzellenter Rennfahrer, sein Team Red Bull zurück auf dem Niveau der Zeit, in der Sebastian Vettel viermaliger Weltmeister mit den Österreichern wurde. Es scheint also alles zu passen, um Hamilton und Mercedes zu ärgern. Wer aber ist dieser Verstappen? Und was macht ihn so stark?

Der Name ist in der Formel 1 schon lange ein Begriff. Vater Jos fuhr bis Anfang der 2000er Jahre für Arrows und Minardi, 1994 hatte er für Benetton sein Debüt gefeiert. Immerhin zwei Podiumsplatzierungen gelangen ihm. Darüber kann sein Sohn Max nur noch schmunzeln, er hat ihn mit 13 Siegen in sechs Formel-1-Jahren längst überholt.

Vater Jos hat Max Verstappen im Motorsport geprägt

Sein Vater Jos ist immer dabei. Er hatte Max schon früh geprägt. Er war sein Vorbild, ihm eiferte er nach. In früher Kindheit fuhren sie auf der Playstation gegeneinander. 2013 wurde Max Verstappen Europameister im Kart. Wer hier schnell ist, kann es in die Formel 1 schaffen. Das beste Beispiel ist Michael Schumacher, der Rekordweltmeister. 2015 saß Max Verstappen erstmals in einem Formel-1-Auto, damals für Toro Rosso, das kleinere Team aus der Red-Bull-Familie. 2016 stieg er zum großen Bruder auf. Gleich bei seiner ersten Fahrt für Red Bull gewann er in Barcelona. Da war klar: Aus dem Jungen wird ein Großer.

Max Vestappen fuhr zu Beginn seiner Formel-1-Karriere sehr ungestüm. Unbedacht, würden seine Kritiker sagen. Er verursachte Kollisionen und Unmut bei seinen Konkurrenten. Verstappen aber hat sich entwickelt. Er fährt nun viel kontrollierter und hat die perfekte Mischung aus Zurückhaltung und Angriff gefunden. Ein Mix, der Weltmeister macht. Zuletzt zu sehen in Frankreich. Wie wichtig sein Vater auf dem Weg nach oben für ihn ist, zeigte er in Le Castellet. „Alles Liebe zum Vatertag“, schrieb er nach dem Rennen bei Instagram. Keine Sorge, er hatte sich nicht im Datum vertan. In den Niederlanden ist der Vatertag später als in Deutschland.

Max Verstappens Freundin ist die Tochter eines Weltmeisters

Max Verstappen ist ein Familienmensch. Seine Mutter Sophie Kumpen ist wichtige Ratgeberin, genauso seine Schwester Victoria. Seine Freundin Kelly Piquet weiß ohnehin, wie es in der Formel 1 zugeht. Sie ist die Tochter des dreimaligen Weltmeisters Nelson Piquet, mit dem ehemaligen Formel-1-Piloten Daniil Kvyat hat sie eine Tochter. Der Verstappen-Kosmos also passt. Er ist Grundlage für den Erfolg. Neben dem Talent.