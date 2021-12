Formel 1

vor 16 Min.

Wie Ralf Schumacher die Kräfteverteilung im Formel-1-Titelkampf einschätzt

Plus Max Verstappen und Lewis Hamilton fahren um den Formel-1-Titel. Zwei Rennen stehen noch aus. TV-Experte Ralf Schumacher erklärt, wer im Vorteil ist.

Von Marco Scheinhof

Ralf Schumacher erinnert sich noch bestens an seine Zeit. Als er noch aktiver Formel-1-Fahrer war. Ein paar Jahre ist das schon her, 2007 fuhr er letztmals in der Königsklasse. Damals aber gab es häufiger mal Jahre, in denen es im Kampf um den WM-Titel spannend zuging. Als das mal wieder der Fall war, kam der damalige Formel-1-Boss Bernie Ecclestone zur Fahrerbesprechung und machte allen Piloten klar, dass sie gefälligst nicht in den Titelkampf eingreifen sollen. Dass sie also am besten nicht im Weg stehen, wenn sich die Titelkonkurrenten nähern. „Wer auch immer sich hier einmischt und wenn irgendwas passiert, der wird nächstes Jahr keine Formel 1 fahren und keine Superlizenz kriegen“, erzählt Schumacher von Ecclestones damaliger Ansprache.

