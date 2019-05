vor 50 Min.

Formel 1 heute in Monaco: Alle Strecken im Überblick

Formel 1: In unserer Übersicht für die Saison 2019 finden Sie Infos zu Renn-Terminen, Strecken-Verlauf und mehr. Heute steht der Große Preise von Monaco an.

Formel 1: Alle Strecken 2019 auf einen Blick

Was Sie zu den Rennstrecken wissen müssen

Inklusive interaktive Karte zu den Strecken

Heute ist es soweit: Der Große Preis von Monaco beginnt. Beste Chancen auf den Sieg hat Lewis Hamilton, er hat sich die Pole Position für den Formel-1-Klassiker in Monte Carlo gesichert. Sein Teamkollege Valtteri Bottas aus Finnland startet auf dem zweiten Platz. Dritter wurde der Niederländer Max Verstappen im Red Bull noch vor Vettel. Nach einem Quali-Fiasko für Ferrari steht Vettel heute nun vor einer schwierigen Aufgabe.

Bereits beim Rennen von Barcelona mussten sich Sebastian Vettel und Ferrari der Übermacht von Mercedes beugen. Im fünften Saisonlauf gelang den Silberpfeilen der fünfte Doppelerfolg. Ferrari hat damit kaum noch Chancen auf den Gesamtsieg.

Auf insgesamt 21 Strecken wird sich im Jahr 2019 entscheiden, welcher Fahrer neuer Weltmeister in der Formel 1 wird. Das nächste Rennen startet am heutigen Sonntag, 26. Mai, in Monte Carlo/Monaco. In unserem Info-Stück erfahren Sie unter anderem, welche aktuellen Rennstrecken es gibt und welcher Fahrer in den vergangenen Jahren welchen Grandprix gewann.

Formel 1: Das sind die Strecken 2019

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wo in der Saison 2019 Formel-1-Rennen stattfinden. Mit Klick auf eine rote Zielfahne erfahren Sie mehr zum Austragungsort: Infos zur Strecke, den Termin des jeweiligen Rennens, die beiden Vorjahres-Sieger und die Länge der Rennstrecke. Wenn Sie auf das Foto klicken, sehen Sie den Streckenverlauf inklusive weiterer Infos wie Höchstgeschwindigkeiten, Zeitmesspunkte und mehr.

Formel-1-Strecken 2019: Orte, Verlauf, Infos

Hockenheim, Monaco, Ungarn, Kanada, Singapur: Auch 2019 reist der Formel-1-Zirkus wieder um die ganze Welt. Hier erfahren Sie, wann die Rennen stattfinden.

17. März 2019: Australien/Melbourne. Start ist um 06:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

31. März 2019: Bahrain/Sakhir. Start ist um 17:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 18:10 Uhr)

14. April 2019: China/Shanghai. Start ist um 8:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 14:10 Uhr)

28. April 2019: Aserbaidschan/Baku. Start ist um 14:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

12. Mai 2019: Spanien/Barcelona. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

26. Mai 2019: Monaco/Monte Carlo. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

9. Juni 2019: Kanada/Montreal. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

23. Juni 2019: Frankreich/Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

30. Juni 2019: Österreich/Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

14. Juli 2019: England/Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (14:10 Uhr Ortszeit)

28. Juli 2019: Deutschland/Hockenheim. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

4. August 2019: Ungarn/Budapest. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

1. September 2019: Belgien/Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

8. September 2019: Italien/Monza. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

22. September 2019: Singapur/Singapur. Start ist um 14:10 Uhr (Ortszeit 20:10 Uhr)

29. September 2019: Russland/Sotschi. Start ist um 13:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

13. Oktober 2019: Japan/Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

27. Oktober 2019: Mexiko/Mexiko-City. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

3. November 2019: USA/Austin. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

17. November 2019: Brasilien/Sao Paulo. Start ist um 18:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

1. Dezember 2019: Abu Dhabi/Abu Dhabi. Start ist um 14:10 Uhr.

Mehr zur Formel 1:

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen Folgen