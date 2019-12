13:27 Uhr

GP von Abu Dhabi - Strecken, Orte und Rennkalender der Formel 1 2019

GP von Abu Dhabi - Orte, Strecken und Rennkalender der Formel 1 2019. Valtteri Bottas vom Team Mercedes fuhr beim Training zum Rennen in Abu Dhabi Bestzeit.

Heute am 01.12.19 steht mit dem GP von Abu Dhabi. das letzte Rennen der Formel-1 Saison an. Rennkalender, Strecken und Orte - alle Infos gibt es hier.

Der Große Preis von Abu Dhabi ist das letzte Rennen der Formel 1 Saison 2019. Änderungen an der Spitze wird es beim Rennen heute am 1.12.19 aber nicht mehr geben: Lewis Hamilton steht als Weltmeister fest und kann von seinem Verfolger und Teamkollegen Valtteri Bottas nicht mehr eingeholt werden. Hamilton ist auf dem besten Weg mit dem Rekord von Michael Schuhmacher gleichzuziehen - ihm fehlt dafür nur noch ein Weltmeister-Titel.

Abu Dhabi: Hamilton startet von der Pole

Weltmeister Lewis Hamilton ist seinen Formel-1-Rivalen in der letzten Qualifikation der Saison davongerast.

Der sechsmalige Champion verwies im Mercedes seinen Teamkollegen Valtteri Bottas in 1:34,779 Minuten auf den zweiten Platz und startet von ganz vorne in seinen 250. Grand Prix. Der Finne muss am Sonntag (14.10 Uhr/RTL und Sky) wegen eines regelwidrigen Motorenwechsels das Feld von hinten aufrollen. Von der Strafversetzung profitiert als erster Pilot Max Verstappen, der im Red Bull die drittschnellste Zeit hinlegte.

Lesen Sie hier in diesem Artikel mehr zu den Strecken, den Orten und dem Rennkalender in der Formel 1 2019.

2019: Rennstrecken der Formel 1

In unserer interaktiven Karte sehen Sie, wo in der Saison 2019 Formel-1-Rennen stattfinden. Mit Klick auf eine rote Zielfahne erfahren Sie mehr zum Austragungsort: Infos zur Strecke, den Termin des jeweiligen Rennens, die beiden Vorjahres-Sieger und die Länge der Rennstrecke. Wenn Sie auf das Foto klicken, sehen Sie den Streckenverlauf inklusive weiterer Infos wie Höchstgeschwindigkeiten, Zeitmesspunkte und mehr.

Heute Formel 1 2019: Stationen, Uhrzeiten, Rennkalender, Reihenfolge, Verlauf

Hockenheim, Monaco, Ungarn, Kanada, Singapur: Auch 2019 reist der Formel-1-Zirkus wieder um die ganze Welt. Hier erfahren Sie, wann die Rennen stattfinden.

17. März 2019: Australien / Melbourne . Start ist um 06:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

/ . Start ist um 06:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr) 31. März 2019: Bahrain /Sakhir. Start ist um 17:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 18:10 Uhr)

/Sakhir. Start ist um 17:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 18:10 Uhr) 14. April 2019: China / Shanghai . Start ist um 8:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 14:10 Uhr)

/ . Start ist um 8:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 14:10 Uhr) 28. April 2019: Aserbaidschan / Baku . Start ist um 14:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr)

/ . Start ist um 14:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 16:10 Uhr) 12. Mai 2019: Spanien / Barcelona . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr) 26. Mai 2019: Monaco / Monte Carlo . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (Ortszeit 15:10 Uhr) 9. Juni 2019: Kanada / Montreal . Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

/ . Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr) 23. Juni 2019: Frankreich /Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

/Le Castellet. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit) 30. Juni 2019: Österreich /Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit).

/Spielberg. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit). 14. Juli 2019: England /Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (14:10 Uhr Ortszeit)

/Silverstone. Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (14:10 Uhr Ortszeit) 28. Juli 2019: Deutschland / Hockenheim . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit)

/ . Start ist um 15:10 Uhr deutscher Zeit (15:10 Uhr Ortszeit) 4. August 2019: Ungarn / Budapest . Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr) 1. September 2019: Belgien /Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

/Spa-Francorchamps. Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr) 8. September 2019: Italien / Monza . Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 15:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr) 22. September 2019: Singapur / Singapur . Start ist um 14:10 Uhr (Ortszeit 20:10 Uhr)

/ . Start ist um 14:10 Uhr (Ortszeit 20:10 Uhr) 29. September 2019: Russland / Sotschi . Start ist um 13:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

/ . Start ist um 13:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr) 13. Oktober 2019: Japan /Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr)

/Suzuka. Start ist um 7:10 Uhr (Ortszeit 14:10 Uhr) 27. Oktober 2019: Mexiko / Mexiko-City . Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

/ . Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr) 3. November 2019: USA /Austin. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr)

/Austin. Start ist um 20:10 Uhr (Ortszeit 13:10 Uhr) 17. November 2019: Brasilien / Sao Paulo . Start ist um 18:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr)

/ . Start ist um 18:10 Uhr (Ortszeit 15:10 Uhr) 1. Dezember 2019: Abu Dhabi / Abu Dhabi . Start ist um 14:10 Uhr.

