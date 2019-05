12:19 Uhr

John McPhee gewinnt sturzreiches Moto3-Rennen in Le Mans

Honda-Pilot John McPhee hat das Moto3-Rennen beim Frankreich-Grand-Prix in Le Mans gewonnen.

Von der Pole-Position aus behauptete sich der schottische Motorrad-Pilot auf abtrocknender Strecke in der Spitzengruppe und setzte sich im Zielsprint knapp gegen den Italiener Lorenzo Dalla Porta durch. Aron Canet aus Spanien komplettierte beim fünften WM-Lauf der Saison das Podium und verteidigte damit seine Führung in der Meisterschaft. Dalla Porta übernahm durch seinen zweiten Rang auch in der WM-Wertung Platz zwei. Nur 17 der 29 gestarteten Fahrer sahen die Ziellinie. (dpa)

