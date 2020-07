vor 34 Min.

Kein Corona-Fall bei Testreihe vor Formel-1-Neustart

Lewis Hamilton hält sich mit einer Maske bei einer Pressekonferenz an die Vorschriften.

Die Corona-Testreihe in der Formel 1 vor dem Saisonauftakt in Österreich ist ohne positiven Befund geblieben.

Nach Angaben der Rennserie seien in der Woche vor dem Grand Prix in Spielberg 4032 Fahrer, Teammitglieder und weitere Mitarbeiter auf Infektionen mit dem Coronavirus getestet worden. "Keiner dieser Menschen wurde positiv getestet", teilte die Formel 1 mit. Die Testreihe erstreckte sich vom 26. Juni bis zum 2. Juli, dem Tag vor den ersten Trainingseinheiten der neuen Saison. Die Formel 1 will wöchentlich die Ergebnisse der regelmäßigen Corona-Tests bei allen Beteiligten bekanntgeben.

Für ihren Neustart hat sich die Motorsport-Königsklasse ein strenges Hygienekonzept verordnet. Dies sieht neben einer Maskenpflicht auch die strikte Unterteilung der Mitwirkenden in Gruppen vor, die untereinander keinen Kontakt haben dürfen. Zuschauer sind bei den Rennen vorerst nicht zugelassen. Alle Menschen mit Zugang zur Rennstrecke müssen sich mindestens alle fünf Tage einem Corona-Test unterziehen.

Der ursprüngliche Saisonstart der Formel 1 in Australien war Mitte März wegen eines Corona-Falls bei einem Mitarbeiter des McLaren-Teams kurzfristig abgesagt worden. Danach mussten neun weitere Grand Prix wegen der Pandemie gestrichen oder verschoben werden. In Österreich will die Formel 1 nun das WM-Jahr beginnen und bis Mitte Dezember noch mindestens 15 Rennen fahren.

© dpa-infocom, dpa:200704-99-669892/2 (dpa)

Mitteilung der Formel 1

Infos des Weltverbands zur Formel 1

Infos des Weltverbands Fia zu Corona-Maßnahmen

Infos zu Corona-Einschränkungen in der Formel 1

Themen folgen