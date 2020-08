vor 34 Min.

Lotterer verpasst Sieg-Premiere in Formel E in Berlin

Porsche-Pilot André Lotterer hat den ersten Saisonsieg beim Auftaktrennen des mehrtägigen Finales der Formel E in Berlin knapp verpasst.

Beim sechsten WM-Lauf der vollelektrischen Rennserie musste der 38-Jährige nur dem Portugiesen Felix Antonio da Costa den Vortritt lassen. Dritter wurde der Brite Sam Bird, der wie fast alle Piloten mit der letzten Energie ihres Akkus über die Ziellinie fuhren. Bis zum 13. August wird in den restlichen fünf WM-Läufen auf dem Flughafen-Kurs der Weltmeister ermittelt, nachdem die Rennserie aufgrund der Coronavirus-Pandemie seit März unterbrochen war.

In einem durch zwei Safety Car-Phasen geprägten spannenden Rennen mit vielen Platzwechseln hinter dem führenden Portugiesen konnte da Costa mit seinem zweiten Saisonsieg sowie den Punkten in der gewonnenen Qualifikation seinen Vorsprung in der Gesamtwertung auf 96 Punkte ausbauen und führt das Feld mit 40 Zählern Vorsprung vor Mitch Evans (56 Zähler) an.

BMW-Pilot Maximilian Günther, der als Achter noch vier Punkte einfahren konnte, schob sich in der Gesamtwertung mit nun 48 Zählern auf den dritten Rang vor. Lotterer weist als Gesamt-Siebter 43 Punkte auf. René Rast konnte in seinem ersten Saisonrennen ebenso keinen Punkt holen wie sein Vorgänger bei Audi, Daniel Abt. Der zweimalige DTM-Champion Rast verpasste als Elfter aber nur knapp einen WM-Punkt, Abt wurde im Nio 19. Der nächste WM-Lauf findet am Donnerstag statt (19.00 Uhr/Eurosport 1).

