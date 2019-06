vor 18 Min.

Mick Schumacher Siebter in der Spielberg-Quali

Siebter in der Qualifikation zum Formel-2-Rennen in Spielberg: Mick Schumacher.

Mick Schumacher hat in der Qualifikation zum Formel-2-Rennen auf dem Red Bull Ring am 29.

Juni den siebten Platz belegt.

Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher benötigte in Spielberg 1:14,488 Minuten für seine schnellste Runde auf dem 4,318 Kilometer langen Kurs. Ihm fehlten im Prema-Rennwagen auf einen Platz in der ersten Startreihe weniger als 0,2 Sekunden. Die Pole Position in Österreich sicherte sich der 24 Jahre alte niederländische Spitzenreiter Nick de Vries. (dpa)

