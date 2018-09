17:01 Uhr

Mick Schumacher nach Formel-3-Sieg nun Gesamtzweiter Motorsport

Nürburg (dpa) – Rennfahrer Mick Schumacher hat sich in der Formel 3 mit seinem vierten Saisonsieg auf Rang zwei der Gesamtwertung verbessert.

Der Sohn von Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher gewann den ersten von drei Läufen der Nachwuchsserie auf dem Nürburgring.

Es war Mick Schumachers vierter Erfolg in den vergangenen acht Rennen. Damit liegt er nur noch 26 Punkte hinter dem britischen Spitzenreiter Daniel Ticktum, der auf dem Nürburgring Dritter wurde.

Schumacher erwischte einen perfekten Start und übernahm schon in der ersten Kurve die Spitze von seinem russischen Teamkollegen Robert Schwartzmann, der von der Pole Position gestartet war. Danach verteidigte der 19-Jährige im Dallara-Mercedes souverän seine Führung bis ins Ziel. Am Sonntag ist Schumacher bei zwei weiteren Formel-3-Rennen im Einsatz. Der junge Rennfahrer startet in beiden Rennen von der Pole Position. Ticktum fährt jeweils von Startplatz drei los.

Zuvor hatte Schumacher am Freitag bei Showrunden erstmals ein Fahrzeug des Deutschen Tourenwagen Masters auf dem Nürburgring gefahren. "Das war eine Erfahrung wert", sagte Schumacher, der sich jedoch vorerst weiter auf seine Karriere im Formel-Sport konzentrieren und für höhere Aufgaben empfehlen will. (dpa)

