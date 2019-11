vor 19 Min.

Mick Schumacher rechnet 2020 nicht mit F1-Debüt

Mick Schumacher hält den Pegasos-Preis in der Kategorie «Sportler mit Herz» in den Händen.

Mick Schumacher rechnet 2020 noch nicht mit einem Debüt in der Formel 1.

"Wenn ich die Chance bekäme, würde ich sie ergreifen. Aber leider sieht es realistisch nicht so aus, dass es nächstes Jahr in die Formel 1 geht", sagte Schumacher beim SportpresseBall in Frankfurt.

Der 20 Jahre alte Sohn von Formel-1-Legende Michael Schumacher fährt derzeit in der Formel 2, wo er ein durchwachsenes Jahr erlebte. "Es war keine einfache Saison. Aber aus Rückschlägen lernt man, daran wächst man. Ich habe gelernt, nie aufzugeben. Das gibt mir Kraft, in den kommenden Jahren hoffentlich um mehr Siege und Titel zu fahren", sagte Schumacher bei seiner Ehrung als "Sportler mit Herz". (dpa)

Themen folgen