Motorrad-WM in Holland: Erneut Moto3-Pilot überrollt

Nach einem schlimmen Massensturz im Abschlusstraining der Moto3 in Holland muss WM-Spitzenreiter Pedro Acosta um den Start beim neunten Rennen der Saison bangen.

Der Spanier stürzte und wurde vom Italiener Riccardo Rossi überrollt. Dabei zog sich Acosta eine Rückenverletzung zu, die ihn für das Qualifying am Samstag außer Gefecht setzt. Offen ist, ob der WM-Führende am Sonntag am Rennen teilnehmen kann.

Mit dem Italiener Stefano Nepa und dem Japaner Ryusei Yamanaka waren zwei weitere Fahrer betroffen. Die beiden Piloten wurden nach dem Unfall ins Krankenhaus eingeliefert. Es besteht der Verdacht auf Frakturen.

Ende Mai war Moto3-Pilot Jason Dupasquier beim Grand Prix von Italien in Mugello tödlich verunglückt. Der 19-jährige Schweizer war ebenfalls überrollt worden und hatte sich dabei so schwere Verletzungen zugezogen, dass er einen Tag später gestorben war.

Die Fahrweise in der Moto3 war zuletzt immer wieder ein Thema. Die Rennleitung organisierte bereits zwei Treffen mit den Fahrern und Teammanagern, um die Beteiligten auf die Gefahren hinzuweisen und zu sensibilisieren.

