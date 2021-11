MotoGP in Portugal: Bradl fährt in die Punkteränge

Der deutsche Motorrad-Pilot Stefan Bradl ist beim Grand Prix der Algarve als 15.

ins Ziel gekommen.

Der 31 Jahre alte Zahlinger kassierte damit in Portimao noch einen Punkt für die WM-Gesamtwertung. Bradl war in Portugal ein weiteres Mal als Honda-Ersatzpilot für den verletzten Ex-Weltmeister Marc Marquez aus Spanien zum Einsatz gekommen.

Das MotoGP-Rennen musste nach einem Sturz zwei Runden vor Rennende abgebrochen werden. Der Italiener Francesco Bagnaia (Ducati) wurde als Sieger gewertet. Der Spanier Joan Mir (Suzuki) und der Australier Jack Miller (Ducati) komplettierten das Podium.

Am kommenden Wochenende findet in Valencia das Saisonfinale der Motorrad-WM-Saison 2021 statt. Der Franzose Fabio Quartararo (Yamaha) hatte sich bereits beim vergangenen Rennen das WM-Championat gesichert. In Portimao holte sich nun Ducati vorzeitig den Titel in der Herstellerwertung.

© dpa-infocom, dpa:211107-99-902897/2 (dpa)

Ergebnisse