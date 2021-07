Motorsport

03:00 Uhr

Rennfahrerin Sophia Flörsch nach ihrem Unfall: „Ich sehe das Leben jetzt anders“

Plus Sophia Flörsch spricht über ihren spektakulären Unfall, die Folgen und warum es noch immer so wenige Frauen im Motorsport gibt. Sie selbst will bald Formel 1 fahren.

Von Marco Scheinhof

Frau Flörsch, vor zweieinhalb Jahren flogen Sie in der Formel 3 mit fast 300 km/h in Macau über die Rennstrecke und durchbrachen den Fangzaun. Ein Unfall, der viele schockiert hat. Was wissen Sie noch davon?

