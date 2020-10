14:29 Uhr

Räikkönen stellt Rekord für Grand-Prix-Starts auf

Kimi Räikkönen ist der neue Formel-1-Rekordhalter für die meisten Grand-Prix-Starts.

Der 40-jährige Finne absolvierte beim Großen Preis der Eifel auf dem Nürburgring nach Angaben des Weltverbands Fia seinen 323. Rennstart in der Motorsport-Königsklasse.

Damit zog der Alfa-Romeo-Pilot am Brasilianer Rubens Barrichello vorbei, der bislang in dieser Wertung geführt hatte. Räikkönen hatte 2001 für Sauber sein Formel-1-Debüt in Australien gegeben. Er fuhr in seiner Karriere danach auch für McLaren, Ferrari und Lotus. Sein größter Erfolg war der Titelgewinn 2007, damit ist der "Iceman" noch immer der letzte Ferrari-Weltmeister.

Die Piloten mit den meisten Grand-Prix-Starts in der Formel 1:

Fahrer Grand-Prix-Starts Kimi Räikkönen ( Finnland )* 323 Rubens Barrichello ( Brasilien ) 322 Fernando Alonso ( Spanien ) 311 Michael Schumacher ( Kerpen ) 306 Jenson Button ( Großbritannien ) 306 Felipe Massa ( Brasilien ) 269 Lewis Hamilton ( Großbritannien )* 261 Riccardo Patrese ( Italien ) 256 Jarno Trulli ( Italien ) 252 Sebastian Vettel ( Heppenheim )* 251

* noch aktive Fahrer

© dpa-infocom, dpa:201011-99-904153/2 (dpa)

