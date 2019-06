vor 42 Min.

Rekordweltmeister Loeb startet 2014 bei Tourenwagen-WM

Rallye-Rekordweltmeister Sébastien Loeb startet 2014 mit Citroën in das Abenteuer Tourenwagen-WM.

"Es ist ein bisschen wie im Traum, wenn ich daran denke, dass wir ein neues Kapitel in unserer Geschichte schreiben", sagte der 39 Jahre alte Franzose in einer Citroën-Mitteilung.

"Ich gehe nicht davon aus, direkt zu gewinnen, aber ich bin entschlossen, es eines Tages zu schaffen", sagte der neunfache Rallye-Champion. Wenn die WTCC kommende Saison ihren zehnten Geburtstag feiert, ist Citroën also erstmals vertreten.

WTCC-Chef Marcello Lotti freut sich über den Neuzugang. "Der Einstieg von Citroën und Sébastien Loeb verleiht der WTCC einen großen Schub. Wir sind zuversichtlich, dass ihr Engagement in der Weltmeisterschaft, das zeitgleich mit der neuen Generation von Autos erfolgt, dazu beiträgt, dass die WTCC weltweit an Popularität gewinnt", sagte er.

Der Wechsel von Loeb und Citroën aus der Rallye-WM zu den Tourenwagen ist keine Überraschung. Auf eigenen Wunsch hatte Loeb schon dieses Jahr nur noch wenige Rennen absolviert und sich die Zeit mit Testfahrten auf Rundkursen vertrieben. Vor zweieinhalb Monaten hatte Citroëns Sportchef Yves Matton erklärt: "Die Kosten für den Einsatz in der Tourenwagen-WM betragen maximal die Hälfte von dem, was wir bislang in die Rallye-WM investieren mussten." Am Dienstag hieß es nun: "In einer Klasse zum ersten Mal anzutreten, bei null zu beginnen, ist für unsere Abteilung eine großartige Herausforderung."

Unmittelbar gibt es auch für Loeb, der seit 1995 Rallyes fährt und zwischen 2004 und 2012 ununterbrochen Weltmeister war, eine große Aufgabe zu meistern: Kommendes Wochenende jagt er beim Pikes Peak in den Rocky Mountains, dem berühmtesten Bergrennen der USA, den Streckenrekord von 9:46,164 Minuten für die 156 Kurven auf den knapp 20 Kilometern. (dpa)

