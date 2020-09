vor 36 Min.

Schumacher verteidigt Führung in der Formel 2

Mick Schumacher führt die Gesamtwertung in der Formel 2 an.

Mick Schumacher hat seine Gesamtführung in der wichtigsten Nachwuchs-Rennserie Formel 2 mit einem vierten Platz im Sprintrennen im italienischen Mugello verteidigt.

Der 21-Jährige war nach Rang fünf am Samstag im Hauptrennen in der Toskana erstmals an die Spitze vorgerückt und geht nun mit guten Titelaussichten in die letzten sechs Saisonrennen. Im Kampf um den Sprung in die Formel 1 sammelt der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher weiter fleißig Argumente und könnte bereits 2021 aufsteigen.

Schumacher verpasste das Podest am Sonntag in Italien um etwas mehr als drei Sekunden und hat nach 18 von 24 Läufen nun insgesamt 161 Punkte auf seinem Konto. Direkt hinter ihm folgt der Engländer Callum Ilott (153), der ebenfalls ein Mitglied des Nachwuchsprogramms von Ferrari ist. Sieger in einem ereignisarmen Rennen wurde der Däne Christian Lundgaard, der sich nach 23 Runden vor Louis Delétraz (Schweiz) und Jüri Vips (Estland) durchsetzte.

Die nächsten beiden Formel-2-Rennen finden in zwei Wochen im russischen Sotschi statt. Zum Abschluss folgen bis Anfang Dezember vier weitere Läufe in der Wüste von Bahrain.

