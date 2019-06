vor 37 Min.

Tödlicher Unfall bei Rennen in Le Castellet

Bei der Lamborghini Blancpain Super Trofeo ist der italienische Rennfahrer Andrea Mamé tödlich verunglückt.

Unmittelbar nach dem Start auf dem Circuit Paul Ricard nahe Le Castellet kam es zu einem Unfall mit insgesamt fünf Wagen. Mamé wurde wie die anderen Piloten direkt ins Medical Center an der Strecke gebracht. Der 41-Jährige starb aber an seinen schweren Verletzungen. "Mit großer Trauer" bestätige man Mamés Tod, teilten die Veranstalter in einer Presseerklärung mit. (dpa)

