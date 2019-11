vor 4 Min.

Valtteri Bottas: Scheidung wegen Formel-1-Karriere

Formel-1-Pilot Valtteri Bottas hat sich von seiner Frau Emilia getrennt.

"Ich muss euch leider mitteilen, dass die Ehe zwischen Emilia und mir zu Ende gegangen ist", gab der Mercedes-Pilot am Rande des letzten Saisonrennens in Abu Dhabi bekannt. Grund für die Trennung des WM-Zweiten von der 27 Jahre alten ehemaligen Olympia-Schwimmerin seien die Herausforderungen, die seine Karriere mit sich brächten.

"Wir verbringen eine verrückte Menge an Zeit auf Reisen", merkte Bottas' Teamkollege Lewis Hamilton an. "Das macht es schwer, gute Beziehungen aufrechtzuerhalten."

Bottas und seine langjährige Partnerin hätten sich einvernehmlich und in Freundschaft getrennt. "Ich werde ewig dankbar sein für die Opfer, die sie für mich bringen musste", erklärte der 30-Jährige, der das Saisonfinale von ganz hinten in Angriff nehmen muss, da an seinem Motor regelwidrig neue Ersatzteile eingesetzt werden. (dpa)

