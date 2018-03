Williams-Pilot Sirotkin: Lange gewartet auf kurzes Debüt

US-Formel-1-Team

Der amerikanische Traum von Haas platzte am Streckenrand

Es hätte so schön für das US-Team Haas sein können. Der von Ferrari unterstützte Rennstall spielt in diesem Jahr eine neue Rolle. In Australien deuteten beide Piloten an, was möglich ist. Dass es nicht gut ausging, zerriss einigen fast schon das Herz.