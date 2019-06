vor 15 Min.

Wolff zu neuen Reifen: "Erleichterung ist groß"

Mercedes-Motorsportchef Toto Wolff hat mit Erleichterung auf die Ankündigung von Pirelli reagiert, vom Deutschland-Rennen der Formel 1 an überarbeitete Reifen einzusetzen.

"Manchmal braucht es dramatische Ereignisse, damit alle an einem Strang ziehen", sagte der Österreicher während einer Telefonkonferenz mit Blick auf die Reifen-Platzer beim Grand Prix von Großbritannien in Silverstone am vergangenen Sonntag. "Die Erleichterung ist groß."

Exklusiv-Hersteller Pirelli wird beim Großen Preis am Nürburgring überarbeitete Reifen einsetzen. Ab dem Großen Preis von Ungarn Ende Juli gibt es ganz neue Pneus. Diese sind eine Mischung aus den Vorjahresmodellen mit den aktuellen Reifen. Die Sicherheit stehe in der Königsklasse über allem, sagte Wolff. "Die Formel 1 muss da Geschlossenheit beweisen."

Die starken Leistungen von Mercedes in dieser Saison freuen Wolff natürlich. "Wir erleben einen silbernen Lauf. Die Ergebnisse sind erfreulich, wir müssen aber am Boden bleiben", sagte er. (dpa)

Themen Folgen