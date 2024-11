Kein Start für Albon nach Unfall im Qualifying

Alexander Albon kann nicht am Großen Preis von Brasilien teilnehmen. Der Formel-1-Wagen des 28-Jährigen konnte nicht mehr rechtzeitig repariert werden. Albon hatte in der Qualifikation vier Stunden vor dem Rennen heute um 12.30 Uhr Ortszeit (16.30 Uhr MEZ/Sky) kurz vor Schluss einen heftigen Unfall.

Der Rennwagen war dabei schwer demoliert worden. Albon hatte es mit dem Williams in die Top Ten als Siebter geschafft. Teamkollege Franco Colapinto, der ebenfalls mit seinem Wagen in die Reifenstapel gekracht war, kann am Rennen teilnehmen. Sein Auto wurde rechtzeitig repariert.