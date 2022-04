Charles Leclerc ist die große Ferrari-Hoffnung

Charles Leclerc führt die WM in der Formel 1 an, auch in Australien startet er von der Pole Position. Der Monegasse hat großes Talent, aber auch die Fähigkeit, sich gegen Widerstände durchzusetzen.

Trotz Bestzeit unzufrieden sein – das zeichnet einen ehrgeizigen Rennfahrer aus. Nicht glauben, dass das vermeintlich Beste gut genug ist, sondern daran arbeiten, dass es noch besser wird. Die Formel 1 hält sich gerade zu ihrem dritten Saisonrennen in Australien auf, Charles Leclerc sicherte sich am Samstag die Pole Position. Schon in den ersten Trainingsfahrten war er de Schnellste, doch von Zufriedenheit keine Spur, eher Selbstkritik wegen einer nicht ganz sauberen Runde. Das braucht es im Spitzensport: Die Erkenntnis, dass immer noch mehr möglich ist. Dass Zurücklehnen in eine Abwärtsspirale führt. Dass Stillstand Rückschritt ist. Auch Charles Leclerc musste das lernen.

Leclerc hat das Ferrari-Duell gegen Sebastian Vettel gewonnen

Er war einst eines der größten Versprechen an den Motorsport. 2013 kämpfte er gegen Max Verstappen im Kartsport um den Titel – und verlor knapp. 2018 schaffte er es bereits in die Formel 1, damals fuhr er für das Team Sauber. Nach nur einer Saison lockte ihn Ferrari. Eine schnelle Beförderung, die unüblich ist, aber das Vertrauen der Scuderia-Bosse in Leclerc zeigte. Nachdem er auch bei Ferrari überzeugte, bekam er gleich einen Vertrag bis 2024. Eine für Ferrari ungewöhnlich lange Laufzeit. Leclerc aber sollte das Gesicht der Traditionsmarke werden. Ihm trauten sie in Maranello zu, die Zukunft zu sein.

Er war Teamkollege von Sebastian Vettel, immerhin viermaliger Weltmeister. Doch mit Bewunderung hielt sich Leclerc nicht lange auf. Er ärgerte Vettel, wo es nur ging. Beim Ferrari-Heimrennen in Monza holte er den Sieg. Damit war endgültig klar: Der Monegasse ist die Nummer eins bei Ferrari. Vettel dagegen musste das Team verlassen.

Mit Max Verstappen hat Charles Leclerc noch eine Rechnung offen

Mittlerweile hat der rote Renner sogar dauerhaft den Weg zurück an die Spitze gefunden. Leclerc hat in Bahrain vor wenigen Wochen gewonnen, er führt die WM-Wertung an. Der 24-Jährige hat die Chance auf den Titel. Weil er ein großes Talent ist, das sich immer weiter entwickelt und voller Ehrgeiz ist. Und weil er mit Max Verstappen noch eine Rechnung offen hat. Die Niederlage 2013 setzt ihm noch immer zu, in diesem Jahr will er am Ende der Triumphator sein.

Weil aber auch gelernt hat, mit Schicksalsschlägen klarzukommen. Sein Vater ist 2017 nach einem langen Krebsleiden gestorben, sein Patenonkel Jules Bianchi verunglückte beim Formel-1-Rennen 2014 in Japan so schwer, dass er ein Jahr später an den Folgen des Unfalls starb. Bianchi galt ebenfalls als riesiges Talent, er war Testfahrer bei Ferrari. Dort ist nun Charles Leclerc angekommen. Verbunden mit der großen Hoffnung auf den Titel.

Lesen Sie dazu auch