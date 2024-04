Formel 1: Großer Preis von China 2024 heute in Schanghai - Termine und Infos zur Strecke

Beim China-Grand Prix 2024 ist die Formel 1 wieder in Schanghai zu Gast. Hier kommen alle Infos rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit, Übertragung und Strecke.

Mit insgesamt 24 Rennen in der Saison 2024 könnte dies eine besonders anspruchsvolle und fesselnde Saison für Fahrer, Teams und Fans werden. Nach den Problemen mit losen Kanaldeckeln in Bahrain scheinen nun auch Umstände abseits der Piste für Spannung zu sorgen, etwa die Kritik an Red-Bull-Stallchef Christian Horner oder die Wechselgerüchte um Dauersieger Max Verstappen.

Die Formel 1 kehrt für immerhin sieben Rennen ins deutsche Free-TV zurück, der GP von China gehört allerdings leider nicht dazu. Wann finden die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Grand Prix in Schanghai statt? Um wieviel Uhr beginnt das Sonntagsrennen? Alle Infos zum fünften Event der Saison 2024 in der Formel 1 gibt es hier.

Zeitplan beim China-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Schanghai

Die erste Trainingseinheit und das Sprint Qualifying finden am Freitag statt, der Sprint sowie das Qualifying am Samstag. Das vierte Rennen der Formel 1-Saison wird am Sonntag ausgetragen. Laut Formel 1-Rennkalender 2024 beginnt das Rennen um 9 Uhr deutscher Zeit. Es ist die Sprintrennen-Premiere für Schanghai. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis von China im Überblick:

1. Training: Freitag, 19. April 2024, ab 5.30 Uhr

Sprint Qualifying: Freitag, 19. April 2024 ab 9.30 Uhr

Sprint: Samstag, 20. April 2024, ab 5 Uhr

Qualifying: Samstag, 20. April 2024, ab 9.30 Uhr

Rennen: Sonntag, 21. April 2024, ab 9 Uhr

Die Übertragung der Formel 1 in der Saison 2024 übernimmt wieder der Pay-TV-Sender Sky. Der Anbieter zeigt alle Rennen der Saison inklusive Training und Qualifying in voller Länge. Dank eines Deals mit RTL gibt es 2024 aber auch wieder mehr Formel 1 im Free-TV: Sieben Rennen laufen gratis bei dem Kölner Privatsender, dieses hier allerdings nicht.

Formel 1-GP von China2024: Alle Infos zur Strecke in Schanghai

Im Jahr 2004 debütierte die Formel 1 in China auf dem Shanghai International Circuit, einem Kurs in der Nähe von Schanghai. Die Strecke wurde von Hermann Tilke entworfen, mit sieben Links- und neun Rechtskurven, inspiriert vom chinesischen Schriftzeichen "Schang", was "hoch oben" bedeutet. Die längste Gerade ermöglicht Geschwindigkeiten von bis zu 330 km/h.

Die erste Kurve, aka "Schneckenkurve", bildet einen fast vollständigen 360-Grad-Kreis und erfordert eine präzise Linienwahl. Die Multifunktionalität der Strecke ermöglicht verschiedene Rennserien. Die Architektur der Gebäude greift Elemente der chinesischen Geschichte, Natur und Technologie auf.

Kritikpunkte sind das zu großzügige Fahrerlager, was oft den Einsatz von Rollern erfordert, rückläufige Besucherzahlen und mangelnde Investitionen in die Infrastruktur. Dennoch bietet die Strecke gute Überholmöglichkeiten, besonders nach der langen Geraden bei Kurve 14. Das Video eines kuriosen Vorfalls im Jahr 2010, als Sebastien Buemi beide Vorderräder gleichzeitig verlor, wurde millionenfach im Internet geteilt.

Hier die wichtigsten Fakten noch einmal in Kürze: