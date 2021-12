Crash zwischen Hamilton und Verstappen scheint unausweichlich

Immer wieder fielen WM-Entscheidungen nach Kollisionen der Kontrahenten. So wie bei Schumachers Rammstoß von Jerez. Verstappens Vater Jos kündigt eine harte Gangart seines Sohnes gegen Hamilton an.

Die Weltmeister-Kappen hatte Willi Weber schon produzieren lassen. Doch sie blieben in den Kartons und zählen wohl zu den teuersten Ladenhütern der Welt. Der damalige Manager von Michael Schumacher hat einige dieser Kappen bis heute in seiner privaten Sammlung. Sie erinnern an einen der schwärzesten Tage in der großartigen Karriere von Michael Schumacher. Am 26. Oktober 1997 versuchte der Ferrari-Pilot beim Saisonfinale der Formel 1 in Jerez mit einem Rammstoß Jacques Ville-neuve und sich aus dem Rennen zu nehmen. Die Rechnung war einfach: Wenn beide Piloten ausscheiden, kann der Deutsche seinen dritten Weltmeistertitel insgesamt und seine erste Meisterschaft mit der ruhmreichen Scuderia Ferrari feiern. Die Aktion, die unter dem Titel „Rammstoß von Jerez“ in die Formel-1-Geschichte eingegangen ist, ging schief. Nur Schumacher schied aus, Villeneuve kam ins Ziel und holte sich den WM-Titel. Nachträglich bestrafte der Automobil-Weltverband Fia den Deutschen. Alle WM-Punkte wurden ihm aberkannt.

Schumacher war berühmt-berüchtigt für seinen Ehrgeiz

Der Vater von Mick Schumacher war berühmt-berüchtigt für seinen grenzenlosen Ehrgeiz. Er reizte das Reglement bis über die Grenzen des Erlaubten aus, mehrmals. Beispiel Monaco 2006: Im Qualifying fuhr der damals schon siebenfache Weltmeister zunächst Bestzeit und parkte in seiner letzten Runde seinen Ferrari in der Rascasse-Kurve, um gelbe Flaggen zu provozieren. Seine Konkurrenten konnten keine neue Bestzeit mehr fahren. Schumacher hatte die Rechnung allerdings ohne die Stewards gemacht, die ihn bestraften und im Rennen auf den letzten Startplatz zurückversetzten. Seinen ersten WM-Titel im Benetton hatte der Kerpener 1994 umstritten gewonnen. Mit nur einem Punkt Vorsprung vor Damon Hill war Schumi 1994 zum Saisonfinale nach Adelaide gereist. Nach einem riskanten Überholmanöver des Deutschen kam es zur Kollision mit Hill. Beide schieden aus, Schumacher feierte seinen ersten WM-Triumph.

Während Lewis Hamilton die Siegerehrung von Dschidda genießt, wirkt der Zweitplatzierte Max Verstappen (rechts) ausnahmsweise nachdenklich. Foto: Hassan Ammar, dpa

Jedes Mittel war den Egomanen und Ehrgeizlingen der PS-Branche recht, um sich die Krone zu schnappen. Auch im aktuellen Saisonfinale am Sonntag (14 Uhr/live in Sky) in Abu Dhabi erwarten die Fans wie auch die Experten ein Duell bis aufs Messer zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen.

Die Ausgangslage verspricht ein furioses Finale einer an Höhepunkten bereits reichen Saison. In der WM-Wertung liegen beide Piloten mit 369,5 Punkten gleichauf. Und doch kann der Brite nicht mit der gleichen Aggressivität am Steuer agieren wie sein Rivale. Der Grund: Wenn beide Kontrahenten ausfallen, holt sich der Holländer den Titel, da er mehr Saisonrennen (9:8) gewonnen hat. Ein Rammstoß würde alleine dem 24-Jährigen nutzen. Beim jüngsten Lauf in Dschidda fuhr der Red-Bull-Pilot wie ein Berserker. Bei seinen Manövern verließ er selbst die Strecke oder drängte andere ab, ohne sich darum zu kümmern, ob es zur Kollision kommt. „Ich denke, Verstappen muss über seine Fahrstandards nachdenken. Es gibt aggressive, entschlossene, temperamentvolle Rennen, und da ist da noch etwas, was wir heute Abend gesehen haben“, sagte der ehemalige Pilot und Sky-Experte Martin Brundle nach dem vorletzten Lauf.

Jos Verstappen vor dem Formel-1-Finale: "Es wird aufregend"

Die Worte von Max Verstappens Vater Jos lassen erahnen, dass im finalen WM-Duell kein Trick, keine Finte, ob auf der Strecke oder im Kommandostand, auszuschließen ist: „Er wird alles versuchen, um den Sieg zu holen, das ist sicher“, kündigte der ehemalige Formel-1-Pilot in der britischen Zeitung Daily Mail an: „Es wird aufregend.“ Sein Sohn werde nicht von seinem kompromisslosen Kurs, den er im Saisonverlauf gefahren ist, abweichen, meinte der ehemalige Formel-1-Pilot und Ex-Teamkollege von Michael Schumacher.

Zu viel steht auf dem Spiel. In seinem mittlerweile schon siebten Formel-1-Jahr will sich der erst 24-jährige Max Verstappen endlich die Krone aufsetzen. Hamilton seinerseits könnte mit seiner achten Weltmeisterschaft alleiniger Rekordhalter vor dem siebenfachen Titelträger Schumacher senior werden.

Manager Weber kritisiert Schumacher

Nach dem Jerez-Rammstoß rasselten Willi Weber und sein Schützling aneinander. In einem Interview verriet der ehemalige Manager, dass er Schumacher nicht nur wegen der Aktion an sich, sondern auch wegen dessen Halbherzigkeit kritisierte. Wenn schon Crash, dann hätte der Ferrari-Pilot Villeneuve schon abräumen sollen. Weber spielte damit auf die WM-Entscheidung 1990 an. Beim Grand Prix von Japan in Suzuka fuhr Ayrton Senna gleich nach dem Start seinem letzten verbliebenen Rivalen Alain Prost in den Ferrari. Beide schieden aus, die WM-Entscheidung war zugunsten des Brasilianers Senna gefallen.

Die Weltmeister-Kappen haben Mercedes und Red Bull gewiss bereits produziert. Ein Team wird am kommenden Sonntag in Abu Dhabi die guten Teile im Karton lassen müssen. Wie damals Willi Weber 1997 in Jerez.