Das muss man zum Großen Preis von Ungarn wissen

Seriensieger Max Verstappen steuert in der Formel 1 vor dem Ungarn-Gastspiel auf Rekordkurs. Für gute Laune im Fahrerlager dürfte die Rückkehr eines Australiers ins Cockpit sorgen.

Die Formel-1-WM ist schon lange vor der Sommerpause zur Ein-Mann-Show geworden. Seriensieger Max Verstappen hat die Konkurrenz abgehängt und reist auch zum Großen Preis von Ungarn am Wochenende als Favorit. Deutlich mehr Abwechslung bot den Fans zuletzt die Jagd auf Rang zwei.

Welche Bestmarken steuert Dauer-Gewinner Verstappen in diesem Jahr an?

Wenn es für den Niederländer im Red Bull so weiter läuft, könnte er einige statistische Rekorde übertreffen. Sebastian Vettel schaffte 2013 neun Siege nacheinander. Verstappen gelang in Silverstone sein sechster Rennsieg in Serie. Es war schon sein achter Erfolg in diesem Jahr. Bei noch zwölf ausstehenden WM-Läufen könnte er seinen Rekord von 15 Saisonsiegen aus dem Vorjahr übertreffen. Auch die acht Pole Positions in Serie, die einst Ayrton Senna gelangen, könnte Verstappen erreichen. Fünfmal nacheinander fuhr der 25-Jährige zuletzt auf Startplatz eins.

Wer ist diesmal der Beste vom Rest des Feldes?

In Großbritannien zeigte sich McLaren stark verbessert, Lando Norris eroberte Platz zwei. Doch das muss wenig heißen. Die eher langsame Strecke in Budapest hat einen ganz anderen Charakter als der sehr schnelle Kurs in Silverstone. Mercedes hofft, dass die Veränderungen am Auto endlich greifen. Ferrari steht ohnehin immer unter Zugzwang. Und Aston Martin will nach gutem Saisonstart und jüngster Schwächephase wieder vorn mitmischen.

Wie schlägt sich Rückkehrer Daniel Ricciardo?

Nach nur zehn Rennen warf Alpha Tauri den Niederländer Nyck De Vries wegen schwacher Leistungen raus. Der Australier Ricciardo bekommt dafür eine neue Chance. Bei McLaren hatte der 34-Jährige nach der Vorsaison gehen müssen und war als Ersatzpilot zu Red Bull zurückgekehrt. Der Branchenführer leiht Ricciardo nun ans bislang enttäuschende Schwesterteam aus. Aber ob der Routinier mit dem Dauergrinsen für eine Wende sorgen kann, ist ungewiss. Der Alpha Tauri kommt seinem Fahrstil eher nicht entgegen. Immerhin dürfte Ricciardo für gute Laune im Fahrerlager sorgen.

Wo ist der Grand Prix zu sehen?

Der Bezahlsender Sky zeigt das Rennen auf dem Hungaroring am Sonntag auch kostenlos auf dem Youtube-Kanal und in der App von Sky Sport sowie auf "skysport.de". Exklusiv für seine Kunden überträgt Sky die jeweils einstündigen Trainingseinheiten am Freitag um 13.30 Uhr und 17.00 Uhr sowie am Samstag um 12.30 Uhr live. Gleiches gilt für die Qualifikation am Samstag um 16.00 Uhr.

(dpa)