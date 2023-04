Das neue Format spaltet die Formel 1

In Baku finden erstmals zwei Qualifikationen und zwei Rennen in der Motorsport-Königsklasse statt. Eines davon ist ein Sprint, den Weltmeister Max Verstappen gar nicht mag.

Bei einem Weltmeister wird auf alles geachtet. Vor allem, wenn er plötzlich darüber redet, die Lust an der Formel 1 zu verlieren. Max Verstappen dominiert die Königsklasse des Motorsports. In dieser Saison hofft er auf seinen dritten WM-Titel. Sein Red-Bull-Team hat die übermächtige Rolle von Mercedes übernommen. Alles gut also? Mitnichten.

Nach dem Rennen in Australien hatte Verstappen bereits über das anstehende Wochenende in Baku gesprochen. Davon, dass er kein Freund von Experimenten sei und die Formel 1 eigentlich so gut finde, wie sie gerade sei. Sportlich überrascht das bei seiner Vormachtstellung nicht. Doch auch das Format gefalle ihm. "Wir sollten nicht zu sehr mit der Formel 1 experimentieren, denn sonst könnte uns die Seele der Königsklasse verloren gehen", sagte der Niederländer. Und: "Es ist kein Geheimnis – ich bin kein Fan von Sprint-Wochenenden."

In Baku gibt es zwei Qualifikationen und zwei Rennen

Ein solches wartet nun auf die Piloten. Das Wochenende in Aserbaidschan ist anders als gewohnt. Am Freitag fand schon die Qualifikation für das Hauptrennen am Sonntag (13 Uhr) statt. Schnellster war Charles Leclerc im Ferrari. Für das Sprintrennen am Samstag über 100 Kilometer steht die Qualifikation am Vormittag an. Wer den Sprint gewinnt, bekommt acht WM-Punkte. Gestrichen wird an diesen besonderen Wochenenden, von denen es sechs in der Saison gibt, das Training am Samstagvormittag.

Klingt nach mehr Spannung für die Fans und nach einem attraktiveren Programm. Die zusätzlichen Qualifikationen und Rennen aber erhöhen das Risiko von Unfällen. Günther Steiner vom Haas-Team freut sich dennoch auf die Neuerungen. "Ein zweites Qualifying ist viel besser für die Fans und auch für uns, weil es spannend ist. Es passiert jetzt noch mehr mit zwei Qualifyings und zwei Rennen – und ich denke, das ist großartig für den Sport", sagte der Teamchef.

Das sieht Verstappen anders. Der Niederländer hat eigene Vorstellungen, wie die Königsklasse wieder attraktiver werden könnte. Sprintrennen gehören nicht dazu, zumal es beim dicht gedrängten Kalender ohnehin schon genug Rennen in dieser Saison gebe. "Für mich geht es in Sprints nur ums Überleben, nicht um ein Rennen", sagte der Niederländer also. Und: "Es ist nicht die DNA der Formel 1, diese Sprints zu machen. In der Formel 1 geht es um ein gutes Qualifying und dann einen starken Sonntag mit einer langen Renndistanz", sagte Verstappen. Wer das Rennen am Sonntag gewinnt, bekommt 25 WM-Punkte. Darauf freut sich Verstappen, auch wenn er am Freitag in der Qualifikation nur Zweiter wurde. Das ist für ihn die Formel 1. Und nicht diese kurze 100-Kilometer-Fahrt.

Formel 1 hat häufiger mit Langeweile zu kämpfen

Die Formel-1-Chefs überlegen sich schon seit längerem, wie sie die Rennserie attraktiver gestalten können. Sie wollen mehr Spektakel bieten. Verstappen versteht diesen Ansatz, um den Unterhaltungswert zu erhöhen, bräuchte es aber aus seiner Sicht ein enger zusammen liegendes Fahrerfeld. "Es müssen mehr Teams die Chance auf einen Sieg haben, dann wird die Show ganz natürlich großartig. Wenn sechs oder sieben Teams um einen Sieg kämpfen, dann wäre das unglaublich und man muss gar nichts verändern", sagte er. Was allerdings für ihn bedeuten würde, dass er seine Vormachtstellung verlieren könnte.

In den vergangenen Jahren hatte die Formel 1 häufig das Problem von Langeweile. Weil oftmals recht schnell klar war, wer am Ende siegt. Lange Zeit war das Mercedes, jetzt ist es Red Bull mit eben Verstappen. Der 25-Jährige ist ein Ausnahmepilot, der freilich auch von der Stärke seines Rennwagens profitiert. Noch hat er viel Spaß an seinem Job – das aber könnte sich ändern. "Ich hoffe, es gibt nicht mehr allzu viele Veränderungen. Sonst werde ich nicht mehr lange dabei sein", drohte er bereits. Die Formel 1 also ohne ihren aktuellen Weltmeister? "Die Formel 1 ist viel größer ist als jedes Individuum. Von daher sollte Verstappen seine Sachen packen und gehen oder die Königsklasse und ihre Änderungen akzeptieren", sagte der ehemalige Fahrer und heutige Experte Ralf Schumacher.