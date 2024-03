Formel 1: Großer Preis der Emilia-Romagna 2024 in Imola - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis der Emilia-Romagna 2024 in Imola ist das siebte Rennen der laufenden Formel-1-Saison. Infos rund um Zeitplan, Termine, Strecke und Uhrzeiten gibt es hier.

Beim Großen Preis der Emilia-Romagna 2024 handelt es sich um das siebte Rennen der laufenden Formel-1-Saison. Austragungsort ist die Industriestadt Imola in Oberitalien, die etwa 32 Kilometer südöstlich von Bologna liegt - der Hauptstadt der Region Emilia-Romagna. Die Rennstrecke in Imola trägt den klangvollen Namen Autodromo Enzo e Dino Ferrari.

Die Stadt, die etwa 69.550 Einwohner zählt, war 1963 erstmals Schauplatz eines Formel-1-Rennens, das allerdings nicht zur Meisterschaft zählte. Nach einigen politischen Auseinandersetzungen mit Monza fand im Jahr 1980 zum ersten Mal der Große Preis von Italien auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari statt. Bis 2006 wurde vor Ort 27-mal der Große Preis von San Marino ausgetragen. Da ein Land nicht zwei Formel-1-Grands-Prix austragen darf, wurde das Rennen in Imola an den Zwergstaat San Marino abgetreten. Nach jahrelanger Pause kehrte die kleine Stadt 2020 als Austragungsort für den Großen Preis der Emilia-Romagna zurück.

Wann finden die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Großen Preis der Emilia-Romagna 2024 statt? Um wie viel Uhr beginnt das Rennen in Imola? Alle Infos zum siebten Saisonrennen der Formel 1 gibt es hier.

Zeitplan beim Emilia-Romagna-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Imola

Dem Rennkalender der Formel-1-Saison 2024 zufolge beginnt das Rennwochenende rund um den Großen Preis der Emilia-Romagna am Freitag, dem 17. Mai. An besagtem Termin finden die ersten beiden Trainingseinheiten in Imola statt. Am Folgetag geht es weiter mit dem dritten Training sowie dem Qualifying, ehe am Sonntag das eigentliche Rennen auf dem Programm steht. Der Start erfolgt um Punkt 15 Uhr. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis der Emilia-Romagna 2024 im Überblick:

1. Training: Freitag, 17. Mai 2024 ab 13.30 Uhr

2. Training: Freitag, 17. Mai 2024 ab 17 Uhr

3. Training: Samstag, 18. Mai 2024 ab 12.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 18. Mai 2024 ab 16 Uhr

Rennen: Sonntag, 19. Mai 2024 ab 15 Uhr

Der Pay-TV-Sender Sky übernimmt die Übertragung der Formel-1-Saison 2024. Alle Rennen inklusive Training und Qualifying werden dort in voller Länge gezeigt. Daneben gibt es auch sieben Rennen der Saison kostenlos im Free-TV bei RTL zu sehen. Möglich macht dies ein Deal zwischen Sky und dem Kölner Privatsender.

Formel-1-GP der Emilia-Romagna 2024: Alle Infos zur Strecke in Imola

Die Rennstrecke Autodromo Enzo e Dino Ferrari ist insgesamt 4,909 Kilometer lang und verfügt über 19 Kurven. Der Kurs liegt nur rund 80 Kilometer von Maranello, dem Stammsitz von Ferrari, entfernt. Es handelt sich um eine der wenigen Formel-1-Strecken, die gegen den Uhrzeigersinn gefahren werden. Obwohl es in Imola auf dem Papier einige gute Überholstellen gibt, erweist sich der Kurs immer wieder als tückisch für Positionskämpfe.

Berüchtigt ist das Autodromo Enzo e Dino Ferrari für das sogenannte "schwarze Wochenende" 1994, als sich binnen dreier Tage gleich drei folgenschwere Unfälle ereigneten. Dabei kamen mit Roland Ratzenberger und Ayrton Senna zwei Fahrer ums Leben. Diese Tragödien hatten Folgen für die Formel 1 und Imola selbst. Während der Kurs an mehreren Stellen "entschärft" wurde, entwickelte die Rennserie ein völlig neues Sicherheitskonzept für ihre Fahrzeuge, um die Fahrer im Cockpit besser zu schützen.

Dass die Strecke nach 2006 aus dem Rennkalender gestrichen wurde, begründete man damals unter anderem damit, dass sie in die Jahre gekommen und außerdem zu wenig Platz im Fahrerlager vorhanden sei. Dieses Urteil blieb trotz eines Umbaus im Jahr 2008 bestehen, obwohl dabei das komplette Boxengebäude neu errichtet und der Kurs umfangreich modernisiert wurde. Erst 2020 beschloss die Formel 1 aus der Corona-Not heraus, wieder auf Imola zurückzugreifen. Aktuell gehört die Strecke wieder zum festen Programm - zumindest noch bis 2025.

