Kein Medientag für Alonso vor 400. GP: Er fühlt sich unwohl

Fernando Alonso hat am Donnerstag seine Medientermine vor seinem 400. Grand Prix in der Formel 1 absagen müssen. Der 43 Jahre alte Spanier fühlte sich nach Angaben seines Arbeitgebers Aston Martin unwohl und kam nicht an die Strecke beim Großen Preis von Mexiko-Stadt. «Fernando konzentriert sich darauf, Freitag 100 % fit zu sein und in den AMR24 beim zweiten Freien Training einzusteigen», hieß es vom Team. Das erste Freie Training wird wie schon vorher geplant Aston Martins Test- und Ersatzfahrer Felipe Drugovic absolvieren.

