Stroll nach schwerem Unfall beim Qualifying: "Ich bin okay"

Die Formel-1-Qualifikation für den Großen Preis von Singapur musste nach einem schweren Unfall unterbrochen werden.

Als die Zeit für den ersten Abschnitt bereits abgelaufen war, verlor der Kanadier Lance Stroll die Kontrolle über seinen Aston Martin. Der Wagen schlug mit hoher Wucht in die Streckenbegrenzung des engen Stadtkurses ein und wurde zurück auf die Strecke geschleudert. Die linke Radaufhängung und auch die Hälfte des Seitenkastens wurde abgerissen oder zerstört.

Stroll funkte aber an die Box: "Ich bin okay." Weil viel Flüssigkeit aus dem Wagen getreten war und die Barrieren erst wieder hergerichtet werden musste, nahm die Unterbrechung einige Zeit in Anspruch.

