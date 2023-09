Formel 1: Japan-GP 2023 in Suzuka - Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Strecke

In der Formel-1-Saison 2023 findet der Große Preis von Japan in Suzuka statt. Alles rund um Termine, Zeitplan, Uhrzeit und Infos zur Strecke gibt es hier.

Dieses Jahr findet wieder der Grand Prix von Japan statt. Unter den Formel-1-Fahrern ist er sehr beliebt, denn die Rennstrecke in Suzuka hat einige besondere Herausforderungen. Den "Suzuka International Racing Course" gibt es bereits seit 1987 und er gehört aufgrund seiner vielen Richtungswechsel und Kurven zu den anspruchsvollsten Rennstrecken der Welt.

Bei der diesjährigen Formel-1-Weltmeisterschaft sind Mick Schuhmacher als Test- bzw. Ersatzfahrer bei Mercedes und Niko Hülkenberg als Stammfahrer für Ferrari als Deutsche dabei. Rennfahrer-Legende Sebastian Vettel hatte bereits in der letzten Saison seinen Rücktritt aus der Formel-1 angekündigt. Im Cockpit bei Aston Martin sitzt dieses Jahr stattdessen Fernando Alonso.

Der Große Preis von Japan 2023: Zeitplan, Termine und Uhrzeit

Der Formel-1-Rennnkalender 2023 kündigt es bereits an: Ende September geht es um den Großen Preis von Japan in Suzuka. Da Japan in einer anderen Zeitzone als Deutschland liegt, sind die Termine zu gewöhnungsbedürftigen Uhrzeiten – will man also alles live verfolgen, heißt es früh aufstehen!

Am 22. September startete das Motorsport-Event mit der ersten Trainingseinheit um 4.30 Uhr (MEZ) und dem zweiten Training um 8 Uhr (MEZ), da zu diesen Zeiten in Japan bereits 11.30 Uhr beziehungsweise 15 Uhr ist. Am Tag darauf fand das dritte Training nach deutscher Zeit um 4.30 Uhr statt, gefolgt von der Qualifying-Runde ab 8 Uhr. Das Rennen findet schließlich am 24. September statt und beginnt um 7 Uhr.

Hier sind alle Daten und Uhrzeiten (MEZ) des Großen Preises von Japan zusammengefasst, in Klammern dahinter steht die Ortszeit der jeweiligen Events:

1. Training: Freitag, 22. September 2023, 4.30 Uhr - 5.30 Uhr (11.30 Uhr - 12.30 Uhr)

Freitag, 22. September 2023, 4.30 Uhr - 5.30 Uhr (11.30 Uhr - 12.30 Uhr) 2. Training: Freitag, 22. September 2023, 8 Uhr - 9.30 Uhr (15 Uhr - 16.30 Uhr)

Freitag, 22. September 2023, 8 Uhr - 9.30 Uhr (15 Uhr - 16.30 Uhr) 3. Training: Samstag, 23. September 2023, 4.30 Uhr - 5.30 Uhr (11.30 Uhr - 12.30 Uhr)

Qualifying: Samstag, 23. September 2023, 8 Uhr - 9 Uhr (15 - 16 Uhr)

Rennen: Sonntag, 24. September 2023, ab 7 Uhr (14 Uhr)

Formel 1 in Japan: Infos zu Rennstrecke

Der "Suzuka International Racing Course" hat es in sich, nicht nur wegen seiner tückischen Kurven, sondern auch aufgrund seiner außergewöhnlichen Architektur: Die Rennstrecke ist eine der wenigen sich selbst kreuzenden Etappen weltweit und besitzt eine Überführung. Man könnte die Strecke mit der Form einer Acht vergleichen.

Erbaut im Jahr 1962 wurden auf der Rennstrecke in Suzuka zwischen 1987 und 2019 bisher 31 Große Preise von Japan ausgetragen. Traditionell ist der Grand Prix von Japan bei der Formel-1-Weltmeisterschaft eines der letzten Rennen, weshalb dort bereits zwölf Mal die Weltmeisterschaft entschieden wurde.

Mit 53 Runden à 5,807 km hat der "Suzuka International Racing Course" eine Gesamtlänge von 307,471 km, den Streckenrekord hält der britische Rennfahrer Lewis Hamilton mit einer Zeit von 1:30,983 min seit dem Jahr 2009. Für die Rennfahrer ist die Strecke eine Herausforderung, denn sie ist voller Richtungswechsel und enthält fast alle Kurventypen: Langsame, mittelschnelle und schnelle Kurven wechseln sich in Suzuka ab. Das Highlight ist die Etappe der "S-Kurven" sowie die rasante Linkskurve "130R", die auf eine lange Gerade folgt.

Wissenswertes zur Rennstrecke in Japan auf einen Blick: