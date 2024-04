Formel 1: Japan-GP 2024 in Suzuka - Termine, Zeitplan, alle Infos

Formel 1: Der Japan-Grand Prix 2024 in Suzuka findet im April statt. Hier kommen alle Infos rund um Termine, Zeitplan und Strecke des F1-Rennens.

Die Formel 1, 1950 gegründet, ist die höchste Klasse des Automobilrennsports. Geprägt von legendären Fahrern wie Juan Manuel Fangio und Michael Schumacher, durchlief sie verschiedene Epochen, von der Turbo-Ära in den 1980ern bis zur aktuellen Hybrid-Ära. Mit Teams wie Ferrari und Mercedes und berühmten Rennen wie dem Grand Prix von Monaco ist die Formel 1 bekannt für technologische Innovationen, schnelle Rennwagen und weltweite Fangemeinden.

Die Saison 2024 startete mit dem Rennen in Bahrain, das genau wie der zweite GP im saudi-arabischen Dschidda wegen des islamischen Fastenmonats Ramadan und den damit verbundenen logistischen Auswirkungen ausnahmsweise bereits an einem Samstag über die Piste ging. Danach geht es allerdings wie gewohnt an Sonntagen zur Sache - in Melbourne am 24. März und in Japan am 7. April 2024.

Ob nun Samstag oder Sonntag: Die Formel 1 kehrt für immerhin sieben Rennen ins deutsche Free-TV zurück, der GP von Japan gehört allerdings leider nicht dazu. Wann finden die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Grand Prix in Suzuka statt? Um wieviel Uhr beginnt das Sonntagsrennen? Alle Infos zum vierten Event der Saison 2024 in der Formel 1 gibt es hier.

Zeitplan beim Japan-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Suzuka

Die ersten beiden Trainingseinheiten finden am Freitag statt, das dritte Training sowie das Qualifying am Samstag, und das vierte Rennen der Formel 1-Saison wird am Sonntag ausgetragen. Laut Formel 1-Rennkalender 2024 beginnt das Rennen um 7 Uhr deutscher Zeit. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis von Japan im Überblick:

1. Training: Freitag, 5. April 2024, ab 4.30 Uhr

2. Training: Freitag, 5. April 2024 ab 8 Uhr

3. Training: Samstag, 6. April 2024, ab 4.30 Uhr

Qualifying: Samstag, 6. April 2024, ab 8 Uhr

Rennen: Sonntag, 7. April 2024, ab 7 Uhr

Die Übertragung der Formel 1 in der Saison 2024 übernimmt wieder der Pay-TV-Sender Sky. Der Anbieter zeigt alle Rennen der Saison inklusive Training und Qualifying in voller Länge. Dank eines Deals mit RTL gibt es 2024 aber auch wieder mehr Formel 1 im Free-TV: Sieben Rennen laufen gratis bei dem Kölner Privatsender, dieses hier allerdings nicht.

Formel 1-GP von Japan 2024: Alle Infos zur Strecke in Suzuka

Soichiro Honda, Gründer der gleichnamigen Automarke, träumte groß. Um Honda zur Automobilmacht zu machen, baute er 1962 eine eigene Teststrecke. Der Niederländer John Hugenholtz entwarf die ikonische "Crossover"-Strecke – ursprünglich sollte sie sogar dreimal über- und unterqueren, was besonders spektakulär gewesen wäre.

Obwohl Suzuka als Rennstrecke von Vielen als eine der besten überhaupt betrachtet wird, debütierte sie erst 1987 in der Formel 1. Ein denkwürdiges Jahr, da Nigel Mansell nach einem Unfall im Qualifying nicht starten konnte, was seinen Rivalen Nelson Piquet zum Meister machte.

Suzuka gehört zu den erklärten Lieblingen der Fahrer. Der Hochgeschwindigkeitskurs mit den verschlungenen "S'-Kurven, den herausfordernden Degners und der nervenaufreibenden 130R ist eine der ultimativen Herausforderungen im Motorsport.

Einige Eckdaten zur Rennstrecke in Suzuka auf einen Blick: