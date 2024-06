Japaner Tsunoda bleibt bei Team Visa RB

Das nächste Cockpit in der Formel 1 für die kommende Saison ist vergeben. Der nur 1,61 Meter große Yuki Tsunoda bleibt bei Visa RB. Seinem Teamkollegen droht hingegen das Aus.

Der Japaner Yuki Tsunoda fährt auch in der kommenden Formel-1-Saison für das Red-Bull-Schwesterteam Visa RB. Das gab der Rennstall am Rande des Großen Preises von Kanada unmittelbar vor dem Beginn der Qualifikation bekannt. Der 24-Jährige fährt aktuell bereits in der vierten Saison für das ambitionierte Nachwuchsteam, das bis zum Vorjahr noch unter dem Namen Alpha Tauri bekannt war.

Visa RB hat damit den ersten Fahrer für 2025 bestätigt. Wer das zweite Cockpit erhält, ist derzeit noch offen. Ein Verbleib des Australiers Daniel Ricciardo (34) gilt als fast ausgeschlossen. Der Routinier konnte auch in dieser Saison bislang zu selten überzeugen und soll dem Vernehmen nach ersetzt werden.

(dpa)