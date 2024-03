Formel 1: Großer Preis von Katar 2024 in Lusail - Zeitplan und Infos zur Strecke

Der Große Preis von Katar 2024 steht an vorletzter Stelle im Rennkalender der Formel 1. Alle Infos rund um Zeitplan, Termine, Strecke und Uhrzeiten gibt es hier.

Die Formel-1-Saison 2024 startete am 2. März mit dem Großen Preis von Bahrain. Insgesamt umfasst die laufende Saison 24 Rennen - an vorletzter Stelle steht dabei der Große Preis von Katar 2024 in Lusail. Die Planstadt zählt etwa 198.600 Einwohner und befindet sich nördlich der katarischen Hauptstadt Doha. Der für das Rennen vorgesehene Losail International Circuit tauchte in der Saison 2021 erstmals im Kalender der Formel 1 auf, allerdings nur als Ersatzrennen: Die Station Katar rückte damals an die Stelle des Australien-Grand-Prix, der aufgrund der Corona-Pandemie gestrichen wurde.

Schon jetzt steht fest, dass der Kleinstaat am Persischen Golf der Formel 1 langfristig erhalten bleibt. Bereits 2023 wurde nämlich ein Zehnjahresvertrag besiegelt. Unklar ist hingegen, wie lange noch in Lusail gefahren wird. Ursprünglichen Plänen zufolge hätte der Große Preis von Katar längst auf eine neue Strecke übersiedeln sollen, doch diese existiert bislang noch nicht.

Wann finden die Trainingseinheiten und das Qualifying zum Großen Preis von Katar 2024 statt? Um wie viel Uhr beginnt das Samstagsrennen? Alle Infos zum vorletzten Rennen der aktuellen Formel-1-Saison gibt es hier.

Zeitplan beim Katar-GP 2024: Termine und Uhrzeit des Rennens in Lusail

Laut Formel-1-Rennkalender 2024 beginnt das Rennwochenende rund um den Großen Preis von Katar am Freitag, dem 29. November. An diesem Tag findet das erste Training statt, ehe es abends mit dem Sprint-Qualifying weitergeht. Letzteres hieß ursprünglich "Sprint-Shootout", allerdings wurde diese Bezeichnung vor Beginn der Saison abgeschafft.

Am Samstag stehen der Sprint und das Qualifying auf dem Programm, bevor am darauffolgenden Tag das eigentliche Rennen stattfindet. Der Start erfolgt vor Ort um 20 Uhr - in Europa ist es dann aufgrund der Zeitverschiebung eine Stunde früher. Der Zeitplan mit allen Terminen beim Großen Preis von Katar 2024 im Überblick:

1. Freies Training: Freitag, 29. November 2024 ab 15.30 Uhr

Sprint-Qualifying: Freitag, 29. November 2024 ab 19.30 Uhr

Sprint: Samstag, 30. November 2024 ab 15 Uhr

Qualifying: Samstag, 30 November 2024 ab 19 Uhr

Rennen: Sonntag, 1. Dezember 2024 ab 19 Uhr

Die Übertragung der Formel 1 übernimmt in dieser Saison wieder der Pay-TV-Sender Sky. Dort werden alle 24 Rennen inklusive Training und Qualifying in voller Länge gezeigt. Zumindest teilweise lässt sich die Formel 1 allerdings auch im Free-TV verfolgen: Sieben Rennen gibt es aufgrund eines Deals zwischen Sky und RTL kostenlos beim Kölner Privatsender zu sehen.

Formel-1-GP von Katar 2024: Alle Infos zur Strecke in Lusail

Der Losail International Circuit liegt mitten in der Wüste, etwa 20 Kilometer nördlich von Doha. Die 5,419 Kilometer lange Strecke wurde im Jahr 2004 eröffnet und kostete umgerechnet etwa 50 Millionen Euro. Innerhalb eines Jahres konnte der Bau der Strecke vollzogen werden. Sie wird im Uhrzeigersinn befahren und hat insgesamt 16 Kurven zu bieten. Die Start-Ziel-Gerade ist derweil über einen Kilometer lang.

Bekannt ist der Losail International Circuit in erster Linie für das MotoGP-Rennen, das dort seit 2004 üblicherweise als Saisonauftakt veranstaltet wird. Seit 2008 können in Lusail zudem Rennen unter Flutlicht ausgetragen werden. Bei der Installation der Lampen war die Rennstrecke zwischenzeitlich die weltweit größte Sportstätte mit permanenter Beleuchtung.

Das Wüstenklima vor Ort kann Mensch und Material mitunter schwer zu schaffen machen. Das musste auch die Formel 1 feststellen, als sie im Oktober 2023 in Lusail gastierte - zu dieser Jahreszeit ist es für Motorsport-Veranstaltungen in der Region eigentlich viel zu warm. Für das sogenannte "Hitzerennen" gab es viel Kritik, weshalb der Große Preis von Katar 2024 in den etwas kühleren Dezember verlegt wurde.

Einige Eckdaten zur Rennstrecke in Lusail auf einen Blick: