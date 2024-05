Leclerc erfreut Ferrari-Fans bei Imola-Auftakt

2006 holte Michael Schumacher den letzten Formel-1-Sieg für Ferrari in Imola. Der Auftakt zum Grand-Prix-Wochenende macht den italienischen Fans Hoffnung. Max Verstappen patzt gleich zweimal.

Charles Leclerc hat die Ferrari-Fans im Auftakttraining zum Formel-1-Rennen in Imola begeistert. Der Monegasse raste auf dem Autodromo Enzo e Dino Ferrari in 1:16,990 Minuten zur Bestzeit. Der Ferrari-Pilot verwies George Russell im Mercedes auf den zweiten Platz. Dritter wurde Carlos Sainz im zweiten Ferrari. Den letzten Grand-Prix-Sieg in Imola für Ferrari holte 2006 Michael Schumacher.

Red-Bull-Star Max Verstappen wurde nur Fünfter. Der Niederländer leistete sich in der Schlussphase der einstündigen Einheit gleich zwei Fahrfehler, die ihn eine schnellere Runde kosteten. Haas-Fahrer Nico Hülkenberg musste sich mit dem 20. und damit letzten Platz begnügen.

Nach knapp 20 Minuten war das erste Freie Training unterbrochen worden, nachdem Alex Albon in der Acque Minerali seinen Williams auf dem Rasen wegen eines technischen Defekts hatte abstellen müssen. In derselben Kurve verlor später auch Mercedes-Pilot Lewis Hamilton die Kontrolle, konnte nach einem Dreher seinen Wagen aber wieder auf den Asphalt steuern.

Verstappen führt vor dem siebten Rennen des Jahres die WM-Wertung mit 33 Punkten Vorsprung auf seinen Red-Bull-Teamkollegen Sergio Perez an. Vier von sechs Grand Prix konnte Verstappen in dieser Saison schon gewinnen.

(dpa)